Telefon, birinin ilgisini üzerinizde tutmanın en güzel yolu, aynı zamanda aranızdaki buzları kırmanın da… Tek yöntem mesajlaşmak da değil!
Yazı: Mürsel Cavuş
Flört fotoğrafları klasörü
Yeni tanışmışsınız, ona çok güzel bir fotoğraf göstermek için birazcık yakınlaştınız. O da ne? O güzel fotoğrafınızı ararken arka arkaya geçenler gece barda çekilmiş sarhoş ve rezil olanlar mı? Hemen cebinizin ekranından uzaklaştı değil mi? Olmadı bu! İşte bu günleri düşünerek, en güzel, en çarpıcı fotoğraflarınızı bir klasörde toplayın. Böylece kazaya mahal vermeden, en hoş olanları onunla paylaşabilirsiniz. Diğerlerini silmek istemiyorsanız başka bir klasöre toplayın.
Oyunlarla iletişim
Erkekler cep telefonunda oyun oynamaya bayılır. Eğer ilk buluşmanızda konuya nereden gireceğinizi bilmiyorsanız ona cep telefonuyla hangi oyunu oynamayı sevdiğini sorun. Oyunu bilmiyorsanız hemen indirin, oyunu size öğretmesine fırsat tanıyın. Yapacağınız küçük bir maç aranızdaki yakınlaşmayı arttıracak. Bu oyunu arada karşılıklı oynamak hoş olabilir. Özellikle de, ‘neredeydin, ne yaptın, niye benimle ilgilenmiyorsun?’ mesajları yerine çok iyi gider.
Cesurca bir hareket!
Çok mu cesursunuz? Öyleyse bunu da denemelisiniz. Yeni tanıştınız ve telefon numaranız henüz onda yok. ‘Cep telefonunu bir dakika alabilir miyim?’ diye sorun. Sonra da kendi numaranızı kaydedin. Daha da cesursanız, isminiz yerine ‘partideki harika kız’ ya da size hitap ettiği şekilde kaydedebilirsiniz. Çok muhafazakar değilse, bu candan tavrınız onu etkileyecektir!