Hani bazen hayatınızın bir senaryodan ibaret
olduğunu düşünürsünüz ya. Gittiğiniz bir akşam yemeğinde tanıştığınız
bir kadın, sizi evleneceğiniz erkeğe götürebilir. O yemekte tanıştığınız
kadının kız arkadaşının, iki yıl önce gittiği Kapadokya tatilinde
tanıştığı bir grup erkekle gittiği sinema antrağında karşılaşmanız
sonucu senaryonuz ivme kazanabilir. Ve orada tanıştığınız erkek grubunun
başka bir arkadaşıyla tanışıp; sonra da evlenebilirsiniz... Biraz
karışık oldu ama, hayatın kendisi bu değil mi zaten?
Bu karmaşa
ve karışıklık yüzünden ruhumuzu dinginleştirecek, uçsuz bucaksız evrende
önemsiz bir canlı olmadığımızı ve bu dünyaya bir amaç için geldiğimizi
bize hatırlatacak bir çıkış yoluna ihtiyaç duyuyoruz çoğu zaman. Ve
ancak içimize döndüğümüzde mutlu oluruz. İçsel yolculuğumuzda rehber
olması için kimimiz Kabala'ya, kimimiz yogaya kimimiz de Feng Shui'ye
sarıyoruz. Yolumuzu new age felsefelerde, eski uygarlıkların kutsal
kitaplarında bulmaya çalışıyoruz.
İşte bu felsefelerin peşinde
koşanlar yeni bir akımı keşfetmeye çalışıyorlar bugünlerde. Amerika ve
Avrupa'yı yeni yeni kasıp kavurmaya başlayan bir akım: Celestine
Prophecy! Tam karşılığı ''Gökten Gelen Kutsal Kehanetler.''
Bu
öğreti milattan önce hüküm sürmüş Maya ve İnka'ların tapınaklarında
arkeolojik kazılar sonucunda bulunmuş. Celestine Prophecy, öngörülerden
ve hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine dair tavsiyelerden ibaret. Maya
keşişleri gökten gelen mesajları dinleyerek yazmışlar bu öngörüleri.
Kitap, dünyada herkesin, herkese, bir başkasına ve bu zincirin dolaylı
sonucu olarak yine kendine bağlı olduğunu ve dünyadaki herkesin bir
diğerinin hayatını etkilediğini anlatıyor. İsteklerimizin ve
hayallerimizin gerçekleşmesinin yolunu çok ilginç sebeplere bağlıyor.
Tesadüfler en önemli şifre
Arkeoloji eğitimi aldıktan sonra bu konuda yazılar yazmaya başlayan
James Redfield, bu öğretinin dünyaya duyurulmasında bayrağı elinden
bırakmayan kişi. Yazdığı onlarca kitap, öğretinin sırlarını açıklıyor ve
bu kitaplar sayesinde Pamela Anderson celestine yani göksel bir insan
topluluğu kurmaya çalışıyor. www.celestinevision.com adlı sitede aynı
düşünceye sahip yüzlerce insan, aynı duyguları aynı anda paylaşıp, her
gün yeni bir şeyler öğreniyorlar ve bu site sayesinde birbirleriyle
sürekli bağlantı halindeler.