Ya şundadır ya bunda!

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Doğru insan kim? Neden o çok iyi anlaştığımız adam ‘kanka’mız? Yanlış insan olduğuna adımız gibi emin olduğumuz adama neden aşığız?

Yazı: Nilgün Yıldız



Etrafınıza bakın! Yalnızlığını paylaşmak isteyen birçok kadın görüyorsunuz değil mi? Yoksa siz de mi onlardan birisiniz? ‘Neden?’ diye sormaktan kendinizi alamıyorsunuz değil mi? Siz de yalnız olan diğer kadınlar da; güzel, başarılı, akıllı ve bakımlı! Yani olması gereken her şey var, tek bir şey hariç... Bir ilişki! Aslında küçük bir kız olduğumuz zamana dönersek yanlış seçimlerimizin taa o zamanlardan başladığını görebiliriz. Biz kadınlar hiçbir zaman sınıfın en yakışıklısına aşık olmadık, dersleri kötü olan, teneffüslerde eteğimizi kaldıran ya da ismi yaramazlar listesinin ilk sırasında yer alan çocuğu seçtik ve hep onu sevdik. Peki neden iyi erkekler varken hep kötüden yana olmayı tercih ettik? Aslına bakarsanız günümüzde yalnızlığı yaşayan kadınların en büyük sorunu da bu. Çünkü yıllarca etrafımızdaki o ‘masum erkeği’ görmedik ya da ona hep ‘kanka’ dedik. Ve sevgili kankamız şu anda evli, mutlu, çocuklu...



Kadın ve erkek modeli değişiyor mu?

Bu sorunun cevabını EnaTherapia Psikoterapi Merkezi’nden Bireysel ve Grup Psikoloğu Esin Nur Akyıldız şöyle veriyor: “Çağımızın değişen koşullarında kadın olmak ya da erkek olmak gibi kavramların sorgulanmaya başlandığı noktada, ilişkilere yüklenen anlamlar ve ilişkiyi yaşayış şeklinde, ciddi değişiklikler gözlemleniyor. Kadın ve erkeği tanıdığımız yer, önce doğup büyüdüğümüz yer oluyor. Anne ve babamızı gözlemleyerek ve model alıp taklit ederek büyüdüğümüz bir ortamda, haliyle onlar gibi kadın ya da onlar gibi erkek olmaya çalışarak bir gelişim sürecine giriyoruz. Zamanla birlikte, yaşımız ilerledikçe, içinde bulunduğumuz çevre değişip geliştikçe, çevrenin de etkisiyle başka kadın ve erkek modelleriyle karşılaşmaya başlıyoruz. Derken aklımız ve mantığımızdaki anne ve babamızın temellerini attığı kadın ve erkek modeli, çevresel koşullarla biraz daha farklılaşmaya ve değişmeye başlıyor.”



