Yanlış adamı seçenler kulübü!

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Yanlış adam seçmekte üstüme yok diyenler buraya!

Yazı: Candan Ünal / Seninle



Erkek seçiminde sürekli hata yapanlardan mısınız? Hayatınızın büyük bir kısmı aşk yolunda ziyan mı oldu? Bu sorulara ‘evet’ cevabı veriyorsanız, kulübe hoş geldiniz…

Erkek seçiminde sürekli hata yapanlardan mısınız? Hayatınızın büyük bir kısmı aşk yolunda ziyan mı oldu? Yaşadığınız ilişkilerin bitiminde acı çeken, bırakılan siz mi oluyorsunuz? Doğru adamla karşılaşmamış olmanızın sebebini kadere ve şansa mı bağlıyorsunuz? Bu sorulara ‘evet’ cevabı veriyorsanız, kulübe hoş geldiniz… Burası ‘Yanlış Erkek Seçen Kadınlar Kulübü!’ Bu kulübün üyelerinin ortak özelliğiyse kendileriyle tanışmamaları. İnsan kendini tanımaz mı gibi bir sorunuz varsa, cevabım, “Zor tanır”...



Kendinizi sorguluyor musunuz?

Bir kadın sürekli yanlış adamlarla birlikte oluyorsa, suçu kadere ve bahtına atmadan önce oturup biraz düşünmeli. Bu kulübün üyeleri çoğu zaman erkekleri suçlar, mutlu olduğuna inandığı diğer kadınlara karşı gizli bir kıskançlık duyar ve o kişinin şanslı ya da ‘hafif meşrep’, her yolu bilen bir tip olduğunu düşünür. Kendini sorgulamak ise aklına bile gelmez. Peki, bu seçimlerin altında yatan etken nedir? Bunun iki cevabı vardır: Aşırı özgüven ve özgüvensizlik! Çok şaşırtıcı değil mi? Kendine çok güvenen kadın, normalde kimse tarafından onaylanmayan bu yanlış erkek için şöyle bir düşünceye kapılır, “Ben onu değiştiririm!” Kendini başkalarından farklı sanan, hırs dolu, simyacılığa özenen bu üyemizin, elbette sonunda elinde kalan sadece gözyaşı olur.

Buz kraliçesine dönüşmek…

Bayan Kendine Güvenen, bir müddet sonra yorgun, yıpranmış, doğru karar verme yeteneğini kaybetmiş, gerçek kimliği yara almış, öfkeli ve inatçı bir yapıya bürünür. Gittikçe seçtiği adamlar gibi olmaya başlar. Sonucunda da kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi, kendi etrafında dönen, erkeklere öfke duyan, her başarısız ilişkisi için bahane üreten, sevginin gerçekliğine inancını kaybetmiş ve inatla dönüp kendini sorgulamayan bir ‘Buz Kraliçesi’ne dönüşür.

