Sağlıklı ilişkiler karşılıklı sevgi, saygı, birbirine cesaret ve güven verme üzerine kuruludur. İlişkinizde artık bunlar yoksa, o zaman hayatınızı değiştirecek bir karar vermenin vakti gelmiş olabilir...

Birçok kişi artık bitmesi gereken zehirli/negatif bir ilişki yaşadığını dahi kabul etmez. Oysa zehirlenmiş bir ilişki biçimi insan sağlığı için son derece zararlı. Böyle bir ilişki kişilerde depresyon, anksiyete, stres ve zayıflamış bir bağışıklık sistemine yol açabiliyor...



Sağlıksız sayılabilecek bir ilişkinin evliler, flört eden çiftler ve hatta birbirlerinden ayrılmış eski çiftler arasında bile mümkün olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, bu aşamaya gelmiş bir ilişkinin artık bitirilmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor, "Zehirli bir ilişkiyi sonsuza kadar sürdürmek zorunda değilsiniz. İlişkinizde belli sınırlar çizmeniz ve önceliği kendinize vermeniz önemli. 'Ama onu seviyorum' cümlesini de iyi analiz etmek gerekiyor. Bazen bu cümle içi boşalmış bir birliktelik alışkanlığını ifade ediyor olabilir" diyor.

Peki ilişkimizin zehirlenip zehirlenmediğini nasıl anlayacağız?

İşte zehirli ilişkinin 5 işareti:

1. Sürekli kavga ve tartışma hali

Her zaman haklı olması gereken biri vardır. Bu durum genellikle narsisizm ve egoist davranışlardan ileri gelir. Bu kişi partnerine karşı çok az empati ve anlayış gösterir ve bu kişi bir tartışmada her zaman en son sözü söyleyen kişi olması gerektiğini düşünür. Eğer zehirli bir ilişkide olup olmadığınızdan emin olamıyorsanız, şu soruları kendinize sorun: Birbirinizle sonuç alacağınız tartışmalar mı yapıyorsunuz? Yoksa, tartışmalarınız tek taraflı ve sonuçsuz mu kalıyor? Tartıştığınızda hep bir kişi mi tartışmaya hükmediyor?

2. Duygusal olarak eziliyorsunuz...

Bazen tam olarak ne olup bittiğini anlayamasanız da bir şeylerin ters gittiğini fark edersiniz. Partneriniz tarafından sürekli baskı altına alındığınızı mı hissediyorsunuz? Partneriniz başkalarının yanında sizi küçük mü düşürüyor? Ya da pasif saldırgan davranışlarla bir şey söyleyip başka bir şey mi yapıyor? Bu davranış şekillerinin hepsinde öfke hakimdir. Zehirli ilişkiler sözlü olarak bazen de fiili olarak kötü muamele içerir. Bir kere böyle bir ilişkiye kendinizi teslim ettiğiniz zaman, partneriniz korkularınız ve güvensizliklerinizi kullanarak, sizi aşağılayan davranışlar sergilemeye devam eder.

3. Birbirinize bağımlısınız

Partnerlerin birbirlerini sevdiği ve birbirlerine destek olduğu bir ilişkiyle birbirlerine sahip olma üzerine kurulu bir ilişki arasında fark vardır. Partneriniz kıskanç biriyse ve sizi sürekli onu aldatmakla suçluyorsa, bu tahammül gösterilmemesi gereken yıkıcı bir davranış olarak kabul edilir. Sağlıklı olan partnerlerin birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşmasıdır. Partnerlerin birbirlerine bağımlı olduğu bir ilişki sağlıklı bir ilişki değildir. Kendi hayallerinizi partnerinizin hayallerinden ayırabiliyor musunuz? Kendi arkadaşlarınız var mı? Birbirinizden ayrı vakit geçiriyor musunuz? Kendi hedefleriniz var mı? Partnerlerin birbirlerine bağımlı olduğu ilişkiler partnerler arasında sağlıklı sınırlar olmasına imkan tanımaz.

4. Hatalarınız sıklıkla büyütülüyor

Neredeyse her gün hatalarınız ya da eksik yanlarınız partneriniz tarafından yüzünüze vuruluyorsa, zehirli bir ilişki içinde olduğunuz söylenebilir. Böyle bir ilişkiyi bitirmediğiniz takdirde, zaman uzadıkça, bu durum bir alışkanlığa dönüşür ve öz güveniniz ve kendinize duyduğunuz saygı derin yaralar alır. Kendinize şu soruları sormaya başlayabilirsiniz: Bu kişiyle yaşadığım ilişkide kendimi fiziki ve ruhsal yönden sağlıklı hissedebiliyor muyum? Partnerimin yanındayken kendimi çok iyi hissediyor muyum? Bu kişiyle birbirimize güç verebiliyor muyuz? Partnerim benim neşe kaynağım mı?

5. Kendinizi gerçekten hasta ve yorgun hissediyorsunuz

Yapılan araştırmalara göre, zehirli ya da negatif ilişki ile kalp hastalıklarına yakalanma riski arasında doğru bir orantı var. Bu tür bir ilişkide vücudunuz maruz kaldığınız yüksek stres seviyelerinden olumsuz etkileniyor, bu da bağışıklık sisteminizin yeterli şekilde çalışmamasına sebep olabiliyor. Ruhunuz çok büyük yara alıyor bu da vücut fonksiyonlarınızı etkiliyor. Stresin vücutta etkilediği ilk organ kalp. İkinci etkilenen ise uyku düzeniniz. Geceleri uyuyamıyor ve ilişkinizle ilgili endişelere mi dalıyorsunuz? Kilonuzda iniş çıkışlar mı var? Kendinizi sürekli yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz? Zehirli bir ilişki yaşıyorsanız, bunun etkilerini vücudunuzda, psikolojinizde, yaşam kalitenizde olumsuzluklarla hissedersiniz ve sağlıklı olan bitirme kararını verebilmektir.