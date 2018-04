Bir ilişkiyi neden bitirirsiniz?

Bir ilişki neden biter, erkekler neden terk eder? Onlara‘sevgililerinden ayrılma’ nedenlerini sorduk. İşte kimi duygusal kimi acı ama gerçek yanıtlar...

Son kız arkadaşım tam bir dedektifti. Gözetlenmekten sıkıldığım için ayrıldım. WhatsApp’a en son kaçta bakmışım, Instagram’da kimlerin fotoğrafını beğenmişim... Tüm bunları takıntılı bir şekilde takip ediyordu. Ucuz kurtuldum bence!

Selim, Bankacı/28 yaşında



Farklı şehirlerde yaşamamıza rağmen ilişkimizi 3-4 sene kadar devam ettirebildik ama ikimizin de standartlarından ödün verme ve hayatında büyük bir değişiklik yapma isteği yoktu. Bu şekilde devam etmememizin daha iyi olacağını düşündüğüm için ayrıldım. Benim için hala çok özel ve değerlidir, orası ayrı bir konu.

Ozan, Editör/37 yaşında



Her şeye burun kıvırıp sürekli şikayet eden biriydi. Onu mutlu etmenin mümkün olmadığını keşfedince daha fazla zorlamadım. Bunu ona anlatmam da çok zor oldu.

Ali, Öğrenci/23 yaşında



Daha ilişkimizin nereye gittiği belli bile değilken Facebook’ta ilişki durumunu değiştirmesi ve benim fotoğraflarımı etiketlemeye başlaması içimde ‘Kaç İlker kaç!” çığlıklarının yükselmesine sebep olmuştu.

İlker, Öğrenci/21 yaşında



İki yılın sonunda her şey çok rutinleşmişti. Sürekli aynı şeyleri yapıyorduk ve heyecan bitmişti. ‘Bu şekilde daha mı mutluyum?’, belki ‘hayır’ ama o şekilde de mutlu olmayacağım kesindi.

Emrah, Avukat/34 yaşında



Kadınların hemen evlilik moduna girmeleri ilişkiyi zora sokuyor. Son ilişkimde erkek arkadaşlarımla her buluşmam tartışmaya sebep oluyordu. Eski sevgilim sürekli nişanlanmaktan, evlenmekten bahsediyordu, dayanamadım.

Tekin, Satış Görevlisi/24 yaşında



İlgisini belli etmesi, anlattıklarımı gerçekten dinlemesi, ilişkiyi hayatının arka sıralarına atmaması benim için önemli. Umursamaz ve bencil bir kadın ne kadar güzel olsa da, benim için o ilişki yürümez.

Arda, Halkla İlişkiler Uzmanı/31 yaşında



Son ayrılığım biraz garipti. Aslında birbirimizi çok seviyorduk ve baş başayken hiçbir sorun yoktu ama her sokağa çıkışımız olay oluyordu. Metrobüstekilerle tartışıyor, kafede olay çıkartıyordu. Tepkilerinin çok abartılı olması kendimi huzursuz hissetmeme sebep oluyordu. O beni tepkisizlikle ben onu abartılı olmakla suçluyordum sürekli. Tartışmalar dayanılmaz hale gelince de ayrıldık.

Metin, Muhabese Uzmanı/33 yaşında



Kız arkadaşımla aynı evde yaşamaya başlamıştık. Bundan önce her şey yolundaydı ama evde tam bir kontrol delisi olduğunu fark ettim. Her şeyi o yönetmek istiyordu. Yürümedi.

Özkan, Fotoğrafçı/28 yaşında



Ağzı çok kötü kokuyordu. Birkaç kez ‘Hiç diş taşlarını temizlettin mi?’, ‘Bir diş doktoru arkadaşım var, istersen birlikte gidebiliriz’ gibi cümleler kurdum ama baktım oralı olmuyor, o iş bitti. Genç bir kadının ağzının kokması gerçekten çok kötü!

Gökhan, Grafiker/33 yaşında