Boşanan anne-babaların bu süreç ve sonrasında çocuklarını ihmal etmeleri, çocukları en az boşanma kadar etkiliyor. İhmal edilen çocuklar ciddi psikolojik sorunlar yaşarken, bu durum yetişkinlik dönemlerini de etkiliyor.

Boşanan eşlerin ayrıldıktan sonra çocuklarını ihmal etmesi, gelecekte büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Medical Park Samsun Tıp Merkezi'nden Psikolog Enise Öziç, "Şüphesiz boşanmanın da ihmalin de olumsuz etkisi vardır ancak boşanma sonrası ihmal çocuğunuzun ciddi psikolojik sorunlar yaşamasında büyük etkiye sebep olmaktadır. Eğer önlem alınmazsa sorunlu ve depresif bir yetişkin olma olasılığı da yüksek olabilmektedir." dedi.Karı kocanın boşanmasından en büyük zararı çocuklar görüyor. Boşanma aşamasında ya da sonrasında anne ve babaların çocuklarını ihmal etmemesi gerektiğini dile getiren Öziç, "Çocuğunuza karşı tarafı ya da eski eşinizi asla kötülemeyin; ne olursa olsun kötülediğiniz kişi çocuğunuzun hala annesi/babasıdır. Yaşanan sorun eski eşiniz ve sizin sorununuzdur, çocuğunuzu buna dahil etmek çocuğunuza yapacağınız en büyük haksızlık olacaktır. Sizler iki yetişkin olarak ayrılmış olabilirsiniz ancak bir anne ve baba olarak ayrı değilsiniz ve çocuğunuz hayatta olduğu müddetçe de anne baba olarak ayrılamazsınız, bunun bilincinde olun ve çocuğunuza da bu şekilde yansıtın." tavsiyesinde bulundu.Bir çocuğun anne ve babaya hemen hemen eşit ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Psikolog Enise Öziç, sözlerine şöyle devam etti: "Siz tek taraflı olarak ne kadar ilgi ve alaka gösterirseniz gösterin sadece yüzde 50'lik boşluğu doldurmuş olursunuz. Bu nedenle siz size düşeni yaptıktan sonra diğer tarafın da sorumluluğunu yapmasına izin verin ya da bunu sağlayın; aksi halde bir yanı eksik bir çocuk yetiştiriyor olabilirsiniz. Anne-baba olarak kendinize düşen sorumluluğu bilmeli ve yapmalısınız. Unutmayın çocuk boşanma durumunuzu bir nebze toparlayabilir belki ancak ona karşı yapılan ihmali toparlayamayabilir.""Eğer taraflardan biri çocuğun duygusal bakımını reddediyorsa örneğin baba reddediyorsa bu durumda babanın çocuğu reddetmesini gerek kendi imkanlarınızla yeterli olmuyorsa da bir uzman yardımıyla ortadan kaldırmaya çalışın. Yine de sonuca ulaşılamıyorsa çocuğunuzun baba gibi ona model olabilecek yetişkinlerle (dayı, amca dede gibi) ilişki kurmasına yardımcı olmaya çalışın." diyen Medical Park Samsun Tıp Merkezi?nden Psikolog Enise Öziç, şunları ekledi: "Çocuğunuzun boşanmaya dair sorularına geçiştirerek ya da kızgınlıkla cevaplar vermeyin. Çocuğunuzun bu konuda soru sorması onun en doğal hakkıdır, ona izin verin. Onunla konuşurken ne olursa olsun onun her iki taraf için de vazgeçilmez ve çok değerli olduğunu ona söyleyin ve hissettirin. Boşanma evresinde ya da sonrasında çocuğunuzda bir takım psikolojik problemlere ya da daha önce rastlamadığınız davranış şekillerine rastlayabilirsiniz örneğin tırnak yeme, altını ıslatma gibi. Böyle durumlarda sakin olun, çocuğunuzun üstüne gitmeyin. Onunla onun duygularını paylaşmaya çalışın ve yalnız olmadığını hissettirin ve dile getirin; çünkü bu tür durumlar çocuklarda çoğu zaman yalnızlık, içsel korku ve kaygıyla baş edememe durumlarında ortaya çıkmaktadır. Çocuğunuzun bu süreçten olumsuz etkilenmesine yine de engel olamadığınızı düşünüyorsanız muhakkak bir uzmandan yardım alın."(CİHAN)