Erkekler ayrılığın üstesinden nasıl geliyor?

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Ayrılığın ardından biz kadınlar aylarca gözyaşı dökerken; erkeklerin ‘bekar’ hayatına dönmeleri nasıl bu kadar çabuk oluyor? Kendilerine sorduk. Cevap: Kolay olmuyormuş!

"Kafayı takmam. Elimden geleni yapmışsam ama yine de olmamışsa hiç düşünmem."

Aykut, 28 yaşında/Muhabir



"Ayrılığı hak ettiğimi düşünüyorum. Zaman geçmesi için hızla normal yaşamıma dönmeye başlar, başka uğraşlar bulurum. Dışarı çıkarım, gezerim... Hayat devam ediyor."

Efsan, 31 yaşında/Grafiker



"O kadar kolay olmuyor aslında! Bu sürecin ilk dönemi genellikle ‘Oh be; abi bekarlık sultanlıktır!’ cümlesiyle başlıyor, anılar her yerde karşınıza çıkınca mutsuzluk ve depresyonla son buluyor."

Burak, 29 yaşında/Kontrol Mühendisi



"Sandığınız kadar kolay olmuyor aslında. En azından benim için zor oluyor. En önemlisi karşı tarafın kafasında tamamen bitirmiş olduğunu görmek ve bunu hissetmek. Yani hiçbir umut kalmadığını görmek ve yapacak hiçbir şeyin kalmadığını anlamak. İster istemez üstesinden geliyorsun. En sonunda tabii yapacak bir şeyin kalmıyor ve hayatına devam ediyorsun."

Orhun, 21 yaşında /Öğrenci

