İlişkileri ayakta tutmak için genellikle neler yapmanız gerekenlerden bahsedilir. Fakat bir de yapmamanız gerekenler var...

"Nasıl ki hayat bir oyun, dünya da bizim oyun alanımızsa ve kurallarına göre oynuyorsak bu oyunu, ilişkilerde de durum böyle" diyen Uzman Hipnoterapist & Psikolog Gani Eser, partnerler arasında ilişkileri bitme noktasına getiren davranış ve hareket biçimlerini açıkladı.

İşte ilişkilerdeki 9 kusurlu hareket:

1- Partnerine karşı şiddet uygulayarak ilerlemesini engellemek.

2- Partnerinin kişisel gelişimine engel olmak.

3- İktidar yarışına girmek, “ben senden üstünüm,” mesajı vermek.

4- Kasten ilişkinin kurallarında hileye başvurmak.

5- Partnerine karşı şiddet uygulamak.

6 -Partnerinin kontrolünü kaybetmesine neden olmak.

7- Olayları bırakıp kişilerle uğraşmak,

8 - Partnerinin kariyer yapmasının önüne geçmek.

9 - Çirkefleşmek.

İlişki başladıktan sonra bunlara dikkat!

- Hakaret ediyorsanız, aşağılıyorsanız,

- Şiddet gibi insanlık dışı tutumlar gösteriyorsanız,

- “Biz” yerine “ben” kelimesini çokça kullanıyorsanız,

- Partnerinizin kişisel ve kariyer gelişimine engel oluyorsanız,

- Aldatıyorsanız ya da yalan söylüyorsanız,

- Hata yapıp kusuru karşı tarafa yüklüyorsanız,

- Psikolojik baskı uyguluyorsanız,

- Kendinizi ondan üstün görüyor ve öyle davranıyorsanız,

- Partnerinizin toplumdaki itibarını zedeleyici eylem ya da söylemlerde bulunuyorsanız, oyun dışı kalırsınız yani ilişkiniz biter!

"Bir ilişkinin başlayabilmesinin ilk koşulu çekimdir. Mıknatısın iki zıt kutbunun birbirini çekmesi gibi, farklı karakterlerde iki insanın bir araya gelmesi ile başlar her ilişki. Aynı karakterde iki kişi de ilişkiyi başlatabilir ama kısa sürede aynı kutupların birbirini itmesi gibi bir sonuç kuvvetle muhtemeldir" diyen Eser, ilişkilerde esas olanın zarafet ve nezaket olduğunu; karşılıklı anlayış ve sevginin beslediği, iletişimin sağlıklı olduğu ilişkilerin kalıcı olabileceğinin altını çiziyor.