Eşlerin birbirine 'ilgisizlik ve sorumsuzluğu’ boşanma nedenlerinde açık ara birinci sırada.

BOŞANMALAR NEDEN ARTTI?



Magazin ve iş dünyasının ünlü isimlerinin boşanmaları, son aylarda gündemin baş köşesinde. Aşklarına, evliliklerine ve boşanmalarına tanık olduğumuz ünlü çiftlerden yola çıkıp, uzmanların da görüşünü alarak boşanma olgusunu mercek altına aldık.



Yıllarca onların aşklarını ve evliliklerini imrenerek izledik. Onlarla mutlu olup, iyi bir çift olabilmeyi diledik. Ama bu yıl, o iç çekerek baktığımız magazin dünyasının yerli ve yabancı çiftlerine bir haller oldu. Ebru Şallı-Harun Tan, Özlem Yıldız-Sinan Serter, Feryal-Kemal Gülman, Monica Bellucci-Vincent Cassell, Heidi Klum-Seal gibi yıldız çiftlerin beklenmedik

anda verdikleri ayrılık kararları, magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki ne oldu da zengin, ünlü, şöhretli ve istedikleri her şeye sahip olan bu çiftlerin ilişkileri bozuldu? Hayatları dışarıdan büyüleyici görünürken neden boşanıyorlar? İşte tüm bu soruların cevaplarını aradık...



BOŞANMA NEDİR?

Toplumun temel kurumlarından olan aile, evlilik kurumu aracılığıyla kurulur. Bu birliğin çeşitli nedenlerle sürdürülememesi söz konusu olduğunda boşanma, aile birliğini sona erdirir. Aile Hukuku ve Medeni Kanun, evlilik ve boşanmayı tanımlayarak, hangi koşullarda boşanmanın gerçekleşebileceğini hükümlere bağlamış. Medeni Kanun, boşanma sebeplerini ‘Genel’ ve ‘Özel’ sebepler başlığı altında ikiye ayırmış. Genel Boşanma Sebepleri; evlilik birliğinin temelden sarsılması, ortak hayatın yeniden kurulamaması, eşlerin anlaşmalı boşanması olarak üç bölümde toplanıyor. Özel Boşanma Sebepleri ise; zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk ve akıl hastalığı başlıklarından oluşuyor.



İLGİSİZLİK VE SORUMSUZLUK AÇIK ARA BİRİNCİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması’nın eylül ayında açıklanan verilerine göre ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada bireylerin televizyon izleme alışkanlıklarından kültürel aktivitelere katılımına, alkol kullanımından evlilik kararına kadar birçok durum incelendi, yüzdeye vuruldu. Dev araştırma, Türkiye’nin aile yapısının adeta fotoğrafını çekti. En dikkat çeken sonuçlardan biri de boşanma nedenlerinin sıralaması. Genel kanının aksine boşanmada ilk sıralarda dayak, aldatma, ekonomik yokluk yer almıyor! Yüzde 27,3’lük oranla ‘Eşlerin birbirine ilgisizlik ve sorumsuzluğu’ boşanma nedenlerinde açık ara birinci sırada.



ÜNLÜLER NEDEN BOŞANIYOR?

Yaşam Koçu ve Evlilik Terapisti Yeşim Varol Şen’e, ünlülerin boşanmasının nedenlerini sorduk. Şen, ünlüler dünyasında ve son yıllarda artan boşanmalarla ilgili şu yorumları yaptı: “Ünlülerin özel hayatı hep merak konusudur. Evlilikleri, ayrılıkları ve boşanmaları magazin basınının ve okurlarının ilgiyle takip ettiği bir mevzudur. Oysa, toplumumuzda boşanma

oranlarındaki artışı komşumuzun, kuzenimizin ya da arkadaşlarımızın da ayrılık haberlerini sıklıkla aldığımızı düşünürsek, ünlüler dünyasından alınan ayrılık haberlerinin, toplum genelinden çok da fazla olmadığını görebiliriz. Elbette, ünlülerin yaşadıkları şartlarda sağlıklı ilişkiler veya evlilikleri yürütmek, toplum genelindeki dinamiklerden farklı olabiliyor. Her şeyden önce, bahsini ettiğimiz ünlü insanların mesleki gereklilikleri, güçlü bir ego ve öz güven. Bu güçlü ego ve öz güven, mesleki alanda başarı ve ün getirebildiği gibi, özel hayatlarında tahammülsüzlük veya ben merkezci davranışlara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilme güçleri, ayrılık kararının erken alınmasıyla

sonuçlanabiliyor...”



‘ÜN VE PARA MUTLULUK İÇİN YETERLİ DEĞİL’

Yeşim Varol Şen, “Bu ünlü isimlerin sürekli takip altında olduklarını, hayranlarının attıkları her adımı izlediklerini de düşünürsek, mutsuzluk sinyalleri veren evlilikleriyle gündemde olmak istemeyecekleri ve gelebilecek yorumları engellemek adına belirsizlikten kaçınmak isteyecekleri muhakkak” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ancak toplumumuzda birçok

kadının ilişkisinde veya evliliğinde yaşadığı tüm olumsuz şartlara rağmen, toplum baskısı veya ekonomik koşullar sebebiyle ayrılık kararı alamadığını ve mutsuz evlilikleri sürdürmek zorunda kaldıklarını düşünürsek, kendi ayakları üzerinde durabilen ve yalnız yaşama becerisi yüksek bu ünlüleri, olumlu örnekler olarak düşünebiliriz. Her şeyden öte Özlem Yıldız, Ebru Şallı gibi isimler, aile olmayı başarabilmiş, magazin basınından izlediğimiz kadarıyla düzenli bir evlilik hayatı kurabilmiş isimler. Ayrılık kararlarının kendi hayatları adına sağlıklı sebeplerle alınmış olduğunu düşünüyorum. Ün ve para, her zaman mutluluk için yeterli koşullar sağlamıyor. Sonuçta kadın ve erkek arasındaki iletişim ve beklentiler, meslek gruplarına veya gelir durumuna göre değişmiyor. Ünlü ve varlıklı bir kadının da eşinden ilgi bekleyeceği muhakkak. Ünlülerin boşanma haberlerinin, yan dairede oturan komşumuzun ayrılık

kararından çok da farklı bir haber olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Her şey insanlar için...”



EN POPÜLER BOŞANMA NEDENLERİ

1. Zina

2. Kötü ve onur kırıcı davranışlar sergilemek

3. Haysiyetsiz hayat sürmek

4. Akıl hastalığı

5. Eşini sevmediğini söylemek

6. Başkası ile evleneceğini söylemek

7. Aile ile görüştürmemek

8. Eşini tehdit etmek

9. Aile yanına bırakmak. Evden kovmak

10. Yurt dışına yanında götürmemek

11. Cinsel ilişkiden kaçınmak

12. Çalışmamak

13. Eski sevgilisini unutamadığını söylemek

14. Eşinden soğuduğunu söylemek

15. Eşini dövmek

16. Aşırı içki kullanmak

17. Hayata kast etmek

18. Doğumunda ilgilenmemek

19. Cinsel ilişki kuramamak

20. Ağız ve vücut kokusu tedavisinden kaçınmak. Beden temizliği ile ilgilenmemek