Neden terk ediliyoruz?

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Biriyle flört ediyorsunuz, çok güzel bir gün geçirdiniz ve bir daha sizi aramadı ya da 1-2 gün sonra telefonlarınıza çıkmamaya başladı. Siz de bir türlü bunu anlamlandıramıyorsunuz! Neden mi? Cevabı basit aslında…

Yazı: Mürsel Çavuş

Biz kadınlar, ilişkiler söz konusu olduğunda bazen kafamızı kuma gömmeyi severiz. Mesela biriyle tanıştınız, daha ilk konuşmada ondan çok hoşlandınız. Günün akşamı düğününüzü hayal etmeye başlıyorsanız, bir dakika orada durun! Önce bir sorun bakalım: “Bu adam size uygun mu?

Sınıfta mı kaldı? Yazık! Demek ki doğru kişi değilmiş.

Yaptığımız en büyük hatalardan biri erkekleri analiz sürecine sokmadan hayatımıza sokmamız. Halbuki onlar çoğunlukla bu analizi yapıyor. “Bu kız benden ne bekliyor?” diye soruyorlar kendilerine ve eğer amaçları sadece eğlenmekse sizin gözlerinizde parıldayan evlilik çanlarını görür görmez, “Yok, bana gelmez, en iyisi ben yavaştan tüyeyim” diyorlar. Niyetleri ciddiyse bu kez “Bana yemek yapar mı? İyi bakar mı? Ailesi nasıl? Kültürel olarak aynı mıyız?” diye düşünüyorlar ve bir uyumsuzluk gördülerse uzatmamayı tercih ediyorlar.

