Tartışırken bir daha düşünün!

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Sık sık tartışmak, erken ölüme neden oluyor...

Eşinizle, sevgilinizle ya da akrabalarınızla tartışırken bir daha düşünün...



Danimarkalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, eşle, dostla veya akrabayla sık sık tartışmaya girmenin, orta yaşta ölüm olasılığını iki ya da üç kat artırdığını ortaya koydu.



Sonuçları "Journal of Epidemiology and Community Health" dergisinde yayımlanan araştırma, fazla münakaşadan en çok erkeklerin ve işsizlerin zarar gördüğünü, sürekli tartışmanın, arkasında yatan faktörler tam anlamıyla izah edilemediyse de ölüm olasılığını iki ya da üç kat artırdığını gösterdi.



Kopenhag Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibi, strese verilen yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalık riski gibi psikolojik tepkilerin, artan ölüm olasılığının en muhtemel sebepleri olabileceğini bildirdi.



Araştırmada, "erkeklerin kortizol seviyelerinin stres faktörleri karşısında kadınlarınkinden daha fazla artış gösterdiği" de belirtildi.



Stresli sosyal ilişkilerle erken ölüm arasındaki bağlantının araştırılması çerçevesinde, yaşları 36 ila 52 olan 9 bin 875 kadın ve erkekle ilgili veriler kullanıldı.



Araştırma, sıklıkla çocuk ve eşlerden kaynaklanan talep ve endişelerin, ölüm riskini tüm nedenlerden yüzde 50 ila 100 oranında arttırdığı gözlendi.



İşsiz olmanın da sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkiyi artırdığı, işsizlerin iş sahibi olanlara göre herhangi bir sebeple ölme olasılığının önemli ölçüde yükseldiği bildirildi.



Ayrıca, erkeklerin, özellikle eş kaynaklı talep ve endişelere karşı savunmasız göründüğü ve bu durumdaki erkeklerin ölüm oranlarının daha yüksek olduğu kaydedildi.



(AA)