Başarılı çiftlerin sık kullandığı 5 cümle
Uzmanlara göre başarılı bir evlilikte çiftlerin sık sık kullandığı 5 cümle var... İşte CNBC'deki makaleye göre o 5 ifade...
CNBC'nin makalesine göre en başarılı çiftler dönem dönem birbirlerine karşı anlayışlarını, bağlılıklarını, pişmanlıklarını ifade etmekten çekinmez... İşte başarılı evliliklerde çiftlerin kullanmaktan kaçınmadığı 5 ifade:
1-Teşekkür ederim
Psikolog çift John ve Julie Gotman, tüm başarılı çiftlerin sıklıkla kullandığı bir cümlenin 'teşekkür ederim' olduğunu söylüyor. Onlara göre takdir kültürü ilişkileri besler. Karşımızdaki kişinin bizim için yaptıkları küçük şeylerin bile farkında olduğunuzu göstermek ilişkiyi besleyecektir.
2. "Anlamama yardım et."
Harvard'lı psikolog Cortney Warren başarılı çiftlerin tartışmalardan kaçınmadıklarını ama çatışmaları daha iyi yönettiklerini söylüyor. Ona göre çoğu zaman partnerimizin ne söylediğini bildiğimizi düşünürüz oysa gerçekte bambaşka bir mesaj veriyor olabilir. Warren'a göre karşınızdaki kişi sizin anlamadığınız bir şekilde tepki veriyorsanız, onu daha iyi anlamak istediğinizi söylemek derin bir bağ kurmanıza yardımcı olacaktır.
3. "Ben seni affedebilirim. Sen beni affedebilir misin?"
Warren'a göre bir tartışma sonrası ve tartışma henüz sıcakken karşınızdaki kişiyi affettiğinizi söylemek zor olabilir. Ancak Warren "Araştırmalar, affetme pratiği yapan çiftlerin daha uzun, daha tatmin edici ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor" diyor.