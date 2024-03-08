Başarılı çiftlerin sık kullandığı 5 cümle

2. "Anlamama yardım et."

Harvard'lı psikolog Cortney Warren başarılı çiftlerin tartışmalardan kaçınmadıklarını ama çatışmaları daha iyi yönettiklerini söylüyor. Ona göre çoğu zaman partnerimizin ne söylediğini bildiğimizi düşünürüz oysa gerçekte bambaşka bir mesaj veriyor olabilir. Warren'a göre karşınızdaki kişi sizin anlamadığınız bir şekilde tepki veriyorsanız, onu daha iyi anlamak istediğinizi söylemek derin bir bağ kurmanıza yardımcı olacaktır.