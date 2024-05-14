Breadcrumbing ilişki nedir? Aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başıma aç kalırım!

Beni seviyor ama sanki sevmiyor da... Bu cümle kulağa masum bir çocuk oyunu gibi geliyor olabilir. Ancak modern flört sahnesinde ilişki arayan insanların tereddütlü bir bağlılık yaşaması, onların arada kalmasına yani "breadcrumbing" yaşamasına neden olmaktadır.

BREADCRUMBING NEDİR?

Breadcrumbing, partneriyle iletişimi hiç koparmadan ilişkiyi sürdürmesi ama aynı zamanda asla bir ilişkiye tam olarak bağlanmadığını gösteren bir terimdir. Yani bir kişinin partnerini belirsizlik içinde tutarak duygusal olarak manipüle etme eylemidir. İlişkide breadcrumbing yapan kişi, belirli aralıklarla sevgilisine ilgi gösterir ve iletişimi bırakmaz ancak gerçek bir bağlılık veya ciddi bir ilişki istemez.

BREADCRUMBING BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlişkide bir kişinin breadcrumbing yaptığını gösteren 4 işaret bulunuyor:

1- Ortak noktalarınız var gibi davranıyorlar

Sizin ilgilendiğiniz her şeyle ilgileniyormuş gibi davranırlar. Yürüyüş yapmayı sever misin? O da son zamanlarda yürüyüşe çıkıyor. Astrolojiyle ilgileniyor musun? Bil bakalım ne oldu, yakın zamanda aylık burçlarını okumaya başladı. Yani ilgi alanlarını kasıtlı olarak belirliyorlar ve bu yüzden ikiniz de aynı ortak şeyleri paylaşıyormuşsunuz gibi görünüyor.

2- Belirsiz ve zamansız planlar yaparlar

Örneğin yakın zamanda birlikte bir yaz tatiline gidelim dediğiniz zaman size yanıt olarak gelecek sezon gideriz diyerek süreyi daha da uzatması ve belirsiz bir tarihe itelemesi breadcrumbing yapıldığının en büyük göstergelerinden biri.

3- Davranışlarında tutarsızlık olması

Breadcrumbing yapan kişi size karşı süper olmak ile soğuk olmak arasında gidip gelirler. Yani size hem çok yakınmış gibi davranıp ilişkiyi sürdürürken bir yandan da sanki yakında ayrılacakmış hissine kapılmanızı sağlar.

4- Sadece seksle ilgili planları yaparlar

Hiçbir konuda plan yapamadığınız partnerinizi seks konusunda tarih ve saat belirlerken görürseniz muhtemelen breadcrumping manipülasyonuna maruz kalıyorsunuz demektir.