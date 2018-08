Yatak odanızı bir film sahnesine çevirmek ister misiniz? Üstelik amaç bir rolü kusursuz oynamak değil, yalnızca eğlenmek! Yanıtınız ‘evet’se, fantezilerinize role playing ekleyin ve orgazm dalında Oscar’ı kucaklamaya hazır olun.

Yazı: Simay Engür



Partnerlerin birlikte geçirdiği zamanın az ve kalitesiz olması, ilişkinin heyecanını yere düşüren faktörlerden. Cinsellikle ilgili birçok önerinin ana fikri ‘kısıtlı vakitlerde, yüksek orgazm’ olabilir. Ancak siz partnerinizle birlikte eğlencenin doruklarında gezen orgazmı tatmayı hedefliyorsanız, sizin için harika bir önerimiz var: Role playing. Aslına bakarsanız çoğu partnerin bildiği, deneyimlemek istediği ancak çeşitli bilgi kirlilikleri yüzünden bir türlü şans vermediği bir fantezi türü role playing. Peki nedir, nasıl bir fantezidir bu? Çiftlerin gerekirse kostümler aracılığıyla, başka karakterlere bürünerek, cinsel ilişkiye girmesi anlamına geliyor. Burada yanlış bilinen noktaysa şu; role playing “Hadi kostümleri alalım ve çok ciddi bir şekilde bu sahneyi canlandıralım!” gibi stresli ya da kural zorunluluğu olan bir fantezi değil. Role playing’de asıl amaç eğlenmek, arzuları keşfetmek ve heyecanın süresini uzatmak. Yani sizin anlayacağınız bir hizmetçi kostümünden çok daha fazlası! Birçok fantezide olduğu gibi rol playing’de de karşılıklı rıza çok önemli. Partnerinize yeni bir cinsel deneyim teklifinde bulunurken, onun da gerçekten ne istediğinden emin olun. Bunun yanı sıra role playing’in kırmızı çizgisinin kadın-erkek eşitliği olduğunu söylemekte yarar var. Genellikle teslimiyetçi roller kadına aitmiş gibi görünürken, iktidar sahibi rol erkeğe verilebiliyor. Partnerinizle birlikte bu konuya dikkat etmeniz, dengesini iyi ayarlamanız ve sık sık rolleri değiştirmeniz ilişkinizin gidişatı açısından önemli olabilir. Daha önce partnerinizle birlikte herhangi bir karaktere bürünerek, planlı bir cinsel oyunu canlandırmadıysanız; size ilk önerimiz bir liste oluşturmanız. Size çekici gelen rolleri bir kağıda yazın, örneğin ‘barmen ve bardaki yabancı’ gibi. Listeye filmlerde ya da dizilerde beğendiğiniz karakterleri, aklınızda kalan seksi sahneleri ve hatta mekanları bile ekleyebilirsiniz. Partnerinizle ayrı ayrı oluşturduğunuz listeyi birleştirip, olası fantezilerin yanına ‘evet, hayır, olabilir’ yazın. Ve artık ‘yatak odanızda yapılacaklar listesi’ne sahipsiniz. ‘Evet’ olarak işaretlediklerinizden role playing’in yasak elmalarını yemeye başlayabilirsiniz! Heyecanın dozunu biraz daha artırmak istiyorsanız; ‘evet’ dediğiniz rolleri küçük kağıtlara yazıp, rastgele seçerek kendinizi her seferinde sürpriz bir sahnenin içinde bulmanız da mümkün. Çünkü bu ateşli tiyatro oyunundaki tek sınırınızın, hayal gücünüz olduğunu unutmayın!



Kim, nerede, nasıl?

Yatak odasında ön yargıları kırmak ve çok isteseniz bile yeni fantezilere yer açmak epey cesaret gerektiriyor. Role playing cennetine ilk adım olarak listenizi yaptıktan sonra, önce kim olmanız gerektiğine karar verin. Örneğin ‘ressam ve model’ olmakta hemfikir olduğunuzu varsayalım. Rollerin dağıtımının ardından, nerede olduğunuz sorusuna yanıt bulmanız gerekebilir. Örneğin bir müzede veya kendi galerinizde olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Ardından ‘nasıl?’ sorusu gelecektir. Son soruyla birlikte yapbozun parçalarını partnerinizle birlikte yavaş yavaş birleştiriyorsunuz gibi düşünün. Tüm bunları birlikte hayal ederken, kalp atışlarınız da aynı oranda yükselecektir. Neden derseniz, son sorunun yanıtı, arzularınızda gizlidir. Kim ve nerede olduğunuzu söylemek kolaydır ama içinde olmak istediğiniz durum, hazzın zirveye oynayacağı ana işaret eder. O halde oyuna, kendinize ait bir sanat atölyesinde partnerinizin nü portresini çizen bir ressam olmayı hayal ederek başlayabilirsiniz. Bu sahne size tanıdık geldi mi? Titanik filminde Leonardo Di Caprio’nun canlandırdığı Jake karakterinin, Rose’u çırılçıplak resmettiği sahneyi hatırlayın. Hayal gücünüzle kesişen, film sahneleri role playing deneyiminizi çok daha eğlenceli hale getirebilir. Bu fantezinin titreşimlerinden oluşan yolda kılavuzunuz ‘kim, nerede ve nasıl?’ soruları olabilir.



Tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda kabul etmek gerekiyor ki aslında herkesin çok iyi bildiği ‘role playing’ fantezisi, kalitesiz görünen bir hizmetçi kostümünden çok daha fazlası. Tamamen hayal gücünüz, kültür birikiminiz ve partnerinizle birlikte izlediğiniz, gördüğünüz her şey size ilham verebilir. Favori filminizden yola çıkarak veya kendinizi bambaşka bir mekanda hayal ederek bir sahnenin içinde arzularınızı paylaşmak son derece tutkulu bir ortam hazırlayacak. Normal şartlarda yatak odanız, yarım saati aşmayan özensiz bir cinsel hayatın kapısını aralarken; role playing sayesinde hazlarınızı ve heyecanınızı ritmik bir hikayenin içinde uzun saatler boyunca artırabilirsiniz.







Görev dağılımı

Role playing’in şehvetli topraklarında, buzdağının görünmeyen yüzünde kalmış arzularınızdan yola çıkarak bir rol belirlemek en doğrusu. Ancak yine de size ilham verebilecek beş farklı tavsiyeden yaramaz bir kaçamak seçebilirsiniz:



• Dans eğitmeni ve öğrenci: Kendinizi müziğin ritmine bırakarak istediğiniz gibi role girebilirsiniz. Ancak öncesinde eşinizle birlikte bir dans kursuna gitmek ve sonra evde eğitmen edasıyla onu yönlendirmek hem eğlenceli hem de heyecanlı olacaktır.



• Favori karakterleriniz: Burada ipler sizin elinizde! Friends’teki Rachel ve Ross mu ya da Game of Thrones dizisinden bambaşka karakterler mi? Favori çiftinizin en ateşli sahnelerinden ilham alıp, uzun bir geceye yayabilirsiniz.



• Kütüphaneci ve müşteri: Sevdiğiniz bir romanın en romantik cümlelerini, çalıştığınız kütüphaneye gelen müşteriyi etkilemek için yüksek sesle okuyun. Oyun başlasın!



• Dünya starı ve gizli hayran: Kendinizi en iyi hissedeceğiniz elbiseleri giyin ve arkanıza yaslanın! Platonik aşığınız sizi nasıl baştan çıkarmaya çalışacak izleyin.



• Kapıdaki yabancı: Bir otel odasında kaldığınızı hayal edin, partnerinizse yanlışlıkla kapınızı çalan bir başka müşteri olsun. Ancak siz onu yine de içeri davet etmekten çekinmeyin…