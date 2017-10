İki tür kadın vardır; biri fiziksel özellikleriyle öne çıkanlar yani doğuştan seksi olanlar, diğeri de davranışlarıyla, yaşam tarzlarıyla seksi olanlar.

Yazı: Nilgün Yıldız



● “Seksi değilim”

Seksi bir kadın olmak istiyorsanız ilk önce bu cümleyi hafızanızdan silin. Çünkü seksi olmadığınızı düşünmeye başladıkça bir şeyler yolunda gitmemeye başlar. Unutmayın, her şey önce zihinde oluşur. Bu yüzden mümkün olduğunca kendinizi güzel hissettirecek şeyler yapmalısınız. Burada da iş önce ruhunuzu şımartmaya kalıyor.



Seksi hissetmek için ilk adımı kokulardan yana atabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Yapılan araştırmalar, kokuların iyi hissettirecek en önemli şeyler arasında yer aldığını gösteriyor. Kokular, duyuların harekete geçmesini sağlayan en önemli tetikleyicilerden biri. Bu yüzden işe baharatlı, seksi bir parfüm edinerek başlayabilirsiniz.



Rahatlayın. Zihninizi rahatlatmak gerçek tatmin için yapılabilecek en iyi şey. Bunun için bir günü kendinize ayırabilirsiniz. O gün telefonunuzu, bilgisayarınızı hatta televizyonunuzu kapatın. Sadece size özel bir gün yaratın. Sorunlarınızı bir kenara bırakın ve partnerinizle plansız bir gün yaşayın. Çok iyi geleceğini göreceksiniz.



Rekabetten vazgeçin. Herkesin fiziksel özellikleri farklı. "Bu ortamdaki en güzel kadın kim? En seksi görünen hangisi? O elbise benim üzerimde niye öyle görünmüyor?" sorularıyla kendi kendinizi yerseniz yatakta hiçbir zaman iyi hissedemezsiniz. Ayrıca sevgiliniz mükemmel vücut ölçülerini arasaydı bir manken seçerdi, öyle değil mi?



● Geçmişi geride bırakın

Geçmişten gelen acılarınızı, hayal kırıklıklarınızı hatta cinsellikteki düş kırıklıklarınızı artık bir kenara bırakmanızın vakti gelmedi mi? Geçmiş geçmişte kaldı artık bugünü yaşama zamanınız geldi. Seksi bir kadın olmak istiyorsanız, geçmişe saplanıp kalmak yerine, şu an ilişkilerinize neler katabileceğinizi düşünmelisiniz. Birçok kadın eski ilişkisiyle şu anki ilişkisini karşılaştırmayı çok sever. Fakat karşınızdaki erkek yeni biri ve herkesin cinselliği yaşama şekli farklı. Siz sürekli karşınızdaki erkeği eleştirir ya da karşılaştırırsanız kendinizi yatakta tamamen serbest bırakamaz ve kendinize güvenemezsiniz. Oysa seksi bir kadının değişmez özelliği güvendir.



● Eğitim şart!

Gerçekten seksi bir kadın olmak istiyorsanız bu konuya biraz zaman ayırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Örneğin; bu konuda yazılan yazıları okuyabilir, filmler izleyebilir ve internetten araştırmalar yapabilirsiniz. Çünkü bazen yatakta bir bakış, bazen bir dokunuş, bazen de bir söz sizi her zamankinden çok daha seksi gösterebilir. Her zamankinden farklı olduğunuzu partnerinize de göstermek için heyecanı artıracak oyunlar da deneyebilirsiniz. Böylece yatak odasındaki ışık yanacak ve yorganın altındakiler yorganın üzerine çıkacaktır.



● Güveni es geçmeyin

Kadınların birçoğu kendini ya da vücudunu güzel bulmadığı için sekste hiçbir zaman kendine yeterince güvenemiyor. Eğer kendinizi seksi hissetmek istiyorsanız aynanın karşısına geçin ve hani o hiç beğenmediğiniz kalçanız, göğüsleriniz ya da poponuz var ya, onlara bakın. Aynada vücudunuzun hiç de düşündüğünüz kadar kötü olmadığını kendinize söyleyin. Bunu ne kadar çok yüksek sesle tekrarlarsanız, kendinize o kadar çok inanmaya başlayacaksınız. Uzmanlar ayrıca cinsel ilişki sırasında kendini rahat hissetmeyen kadınlara, güvenlerinin yerine gelmesi için derin nefes almalarını ve nefeslerine odaklanmalarını öneriyor. Bu ilişkiye daha fazla dikkatinizi vermenize yardımcı olacaktır.







● Seksi görüntü

Belki manken gibi bir vücudunuz yok ama her türlü seksi görünmeniz mümkün. Seksi kadınların en önemli özelliklerinden biri de nasıl görünmeleri gerektiğini bilmeleri! Dışarıda spor kıyafetler giyebilir, evde eşinizi eşofmanla karşılıyor olabilirsiniz ama iş cinselliğe geldiğinde her şeyi değiştirmeniz mümkün. Seksi iç çamaşırlarının sadece partneriniz için olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü güzel bir kıyafet içinde kendinizi nasıl güzel hissediyorsanız, seksi iç çamaşırları içinde de aynı şey geçerli olacaktır. Güzel bir iç çamaşırıyla, her zamankinden farklı görüneceğinizi bilmek sadece sevgilinizi değil, sizi de heyecanlandıracaktır.



● Çıplaklık tabu değil

Öncelikle çıplaklıktan bu kadar korkmamalısınız. Oramı görmesin, burama bakmasın diye yatakta debelenip durursanız, hiçbir zaman seksi kadın olamazsınız. Çünkü seksi kadınlar çıplak görünmekten korkmaz. Buna alışmak için size tavsiyemiz, kendinizi çıplak görmeye alışmanız olacak. Evde çıplak dolaşarak işe başlayabilirsiniz. Kimse yokken biraz çıplaklık fena olmaz. Örneğin yatak odasında, çıplak yatağa uzanmak bile kendinizi seksi hissettirecektir.



● Frikikler seksidir!

Hangi erkeğe sorarsanız sorun bir kadın sadece güzel bacakları var diye seksi bulunmaz. Bir kadının seksi görünmesi için karşısındaki erkeği etkileyebilmesi önemlidir. Bir kadının gülüşü de seksi olabilir yeter ki kahkaha atarken göğüslerinin açıldığını fark edip, düzeltsin. Kısacası seksi bir kadın olmak için frikik vermekten korkmayın. Bacak bacak üstüne atarken biraz daha cüretkar davranabilir ya da gömleğinizin birkaç düğmesini açarak eşinize bazı şeyleri tekrar hatırlatabilirsiniz.



NE YAPMALI

Cinsel hayatınıza renk katmak için yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki; ama biz en kolayından başlayalım ve neler yapabilirsiniz bir görelim.



Göz kontağı kurun: Sadece partnerinizle değil herkesle konuşurken göz kontağı kurmaya dikkat edin çünkü göz kontağı kurmak sizin özgüveninizi artırmasa da karşınıza öyle bir imajınız olduğu izlemini verecektir.



Zekanızı kullanın: Sekste zekanın yetersiz kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bir kadını çekici yapan özelliklerden biri de sohbetidir. Eğer karşınızdaki erkekle sohbet ederken zekanızla da onu etkilerseniz, fiziksel görüntünüz ikinci plana atılacaktır.



Saçlar önemli: Hepimiz saçlarımız kötü olduğunda nasıl hissettiğimizi biliriz. Saçımızın kötü olduğu gün seksin iyi olması beklenemez değil mi? Yapılan araştırmalar, bir kadının hayatı boyunca 20 yılını saçını düzeltmekle geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu durumda saçlarınıza bakım yapmanız şart. Kendinizi saçlarınızla iyi hissedince yatakta da iyi hissetmeniz normal.



Yogadan yardım alın: Sexual Medicine Dergisi’nde yapılan bir araştırmaya göre, yoga kadınların daha seksi hissetmesine neden oluyor. Araştırmacılar bunun sebebinin zihin- vücut dengesinin yogayla daha sağlam olmasına bağlıyor.



İnternete dikkat edin: Hepimiz internette araştırmacı gazeteciler gibiyiz. Beğendiğimiz birçok kadın, genelde nedense o hep olmak istediğimiz yüze, vücuda ya da kıyafetlere sahip. Böyle olunca kendinizi sürekli onlarla kıyaslamak zorunda kalırsınız. Bu durumda en iyi yöntem, sinirinizi bozan ve örneğin, varsa listenizdeki bir Victoria’s Secret mankenini silebilirsiniz.



Yavaşlayın: Seks uzmanı Sean Jameson’a göre hareketleri ve konuşmayı yavaşlatmak bir kadını yüzde 10 daha seksi yapıyor. Örneğin; koridorda koşturmak yerine yavaşlayabilir, bir erkekle konuşurken daha yavaş konuşabilirsiniz.



Topuklu ayakkabı giymek şart: Kim ne derse desin topuklu ayakkabının cazibesini bugüne kadar hiçbir şey alamadı. O yüzden etrafınızda seksi bir kadın olarak kabul edilmek istiyorsanız ayağınızdaki spor ayakkabılarla bir süre vedalaşın ve topuklulara geçiş yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.