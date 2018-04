İşte partnerinizle tabuları yıkarak, yepyeni bir seks hayatına başlamak için yapacağınız bu 7 günlük seks kampı; sizi hem ilk günlerdeki enerjiye geri döndürebilir, hem de yatak odanızdaki (kim bilir ya da belki başka yerlerdeki) eğlencenizi ateşleyebilir!

Günün yoğunluğu ve yorgunluğu içinde seks hayatınıza ilk günlerdeki kadar önem vermiyor olabilirsiniz. Yatağınız size artık cinselliği değil, favori TV şovunuzu izleyerek uyumayı hatırlatıyor olabilir. Ancak cinsel ilişkideki heyecan ilişkinin temel taşlarından biridir ve bu nedenle yatak odasındaki hareketi biraz geri getirmek gerekir.







1. GÜN: Masaj yapın ya da yaptırın.

Eğer son zamanlarda seks hayatınızdaki heyecanı kaybettiyseniz, yavaş bir masaj bu gerginliğe son verecektir. Biraz bebek yağı ve birkaç mumla partnerinize yapacağınız seksi bir masaj size karşılığında sürpriz şekillerde geri dönecektir.







2. GÜN: Onu heyecanlandıracak baştan çıkarıcı bir mesaj atın.

Partnerinizin işteyken onu akşam eve tutkuyla döndürecek bir mesaj atın. Bu taktik hiçbir zaman eskimez. Dilerseniz bu bir söz, bir fotoğraf ya da bir şarkı bile olabilir…







3. GÜN: Yeni bir pozisyon deneyin.

Yeni bir pozisyon yatak odasındaki tüm olayları değiştirecektir. “Beklenilmeyen”i yapmak her zaman heyecan vericidir. Bu nedenle biraz internette araştırma yapıp ya da eski kitaplara başvurup kendinizi yeni zevklere açabilirsiniz.







4. GÜN: Küçük bir şova hazır olun!

Sabahları her iki taraf da hızlıca kıyafetlerini giyer ve kahvesini yudumlayarak evden çıkar değil mi? İşte tam da bu anda yapmanız gereken ufak bir şov var. Eğer vaktiniz varsa bu şov yatağa bile taşınabilir, kim bilir?







5. GÜN: Alışverişe çıkma zamanı geldi!

Evet, herkes en rahat en sade iç çamaşırlarını sevebilir ancak işi biraz alevlendirmek için alışverişe çıkmak gerekir. Seçeceğiniz kıyafet ister bir fantezi dükkanından olsun, ister süper-seksi bir iç çamaşırı olsun, önemli değil, asıl mesele siz onu giydikten sonra olacaklar!







6. GÜN: Evin başka köşelerini ziyaret edin.

Yeni iç çamaşırlarınızı aynı yatakta harcamak istemezsiniz. Bu yüzden evin farklı yerlerini kullanabilirsiniz. Mesela salondaki ücra bir köşe ya da çamaşır makinesinin üstü her zaman tercih edebileceğiniz yerlerden.







7. GÜN: Beraber duş alın.

Herkes beraber duş alma fikrine pek sıcak bakmayabilir ancak sadece bir günlük bu kuralı yıkabilir ve biraz yaramazlık yapıp partnerinizle sıcak bir duşun keyfini çıkarabilirsiniz!