Bana fantezini anlat sana kim olduğunu söyleyeyim!

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Peki biz fantezi kelimesinden ne anlıyoruz?

Psikolog Narek Karasu merak ettiğimiz sorularımızı yanıtladı.

Fotoğrafçı Bennu Gerede ile eşi Cem Büyükhanlı'nın düğün daveti verdikleri kulübün tuvaletinde sevişmesi gündeme bomba gibi düştü.



Gazetelerde çiftin tuvalete girip 15 dakika seviştiği haberi yer aldı. Bennu Gerede, "Böyle bir şey olmadı. Davete gelen dedikoducu insanlar hakkımızda söylenti çıkarmış. Sadece öpüştük" diye açıklama yapsa da ortalık durulmadı.



Biz de bu olaydan yola çıkarak, fantezi’ kelimesinden Türk halkı olarak ne anladığımızı, özellikle de kadınların hangi fantezilerden hoşlandığını araştırdık.



Fantezinin insanların idealleri, beğenilerini, ilgilerini içerdiğine dikkati çeken Psikolog Narek Karasu, "Hayal gücünü kullanarak gerçek olmayan bir şekilde (sanal) olarak bu beklentilerini yaşama şeklinde de açıklayabiliriz. Fantezi kelimesinden Türk halkının ilk aklına gelen cinsel fantezilerdir. Aslında birçok şey için insan fantezi kurabilir; iyi bir iş, iyi bir araba, iyi bir kariyer ama halkın algılaması genelde cinsellikle ilgili olan fantezilerdir" diye konuştu.

