Psikolog Narek Karasu
merak ettiğimiz
sorularımızı yanıtladı.
Fotoğrafçı Bennu Gerede ile
eşi Cem Büyükhanlı'nın düğün
daveti verdikleri kulübün
tuvaletinde sevişmesi gündeme
bomba gibi düştü.
Gazetelerde çiftin tuvalete girip 15
dakika seviştiği haberi yer aldı. Bennu
Gerede, "Böyle bir şey olmadı. Davete
gelen dedikoducu insanlar hakkımızda
söylenti çıkarmış. Sadece öpüştük" diye
açıklama yapsa da ortalık durulmadı.
Biz de bu olaydan yola çıkarak,
fantezi’ kelimesinden Türk halkı
olarak ne anladığımızı, özellikle de
kadınların hangi fantezilerden
hoşlandığını araştırdık.
Fantezinin insanların idealleri,
beğenilerini, ilgilerini içerdiğine
dikkati çeken Psikolog Narek Karasu,
"Hayal gücünü kullanarak gerçek
olmayan bir şekilde (sanal) olarak bu
beklentilerini yaşama şeklinde de
açıklayabiliriz. Fantezi kelimesinden Türk
halkının ilk aklına gelen cinsel fantezilerdir.
Aslında birçok şey için insan fantezi kurabilir;
iyi bir iş, iyi bir araba, iyi bir kariyer ama
halkın algılaması genelde cinsellikle ilgili
olan fantezilerdir" diye konuştu.