Barışma bahaneleri

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İlişki denilen şey aslında safi emek isteyen bir hadise.

İlk ayrılık kararını verirken kuyruk dik oluyor, ‘ne ayrılmak mı ha ha ha ben de tam sana bunu nasıl söylerim diye düşünüyordum’ adlı liseli konuşmasından tut, ‘bence en iyi seçim bu’ demeye kadar vardırıyoruz işi. Sonra da geleceğimizi bile onun üstüne kurduğumuz adamın arkasından ‘hoşçakal’ diyoruz. Birkaç arkadaş sohbeti ‘aman iyi oldu ya’ muhabbetleri, ‘rahatladım mı ne?’ hissinden sonra hobaa bir filin soluk borumuzun üstüne çot diye oturması durumu... Online mecralarda sürekli takip, yeni birisi mi var paranoyaklığı, F5 tuşunun bozulması, sürekli telefonda olan ve ardı sıra gelen bahaneler...



