Burçlar ve seks

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Hangi burç yatakta nelerden hoşlanıyor?

KOÇ

KOÇ KADINI

Yatakta konuşkan ve hatta esprilidir. Çoğunlukla kendi hazzını ön planda tutar ve yönetimi elden bırakmak istemez.

KOÇ ERKEĞİ

Son derece ateşlidir. Yatakta kendine aşırı güvenir, farklı deneyimlere açıktır. Zaman zaman onu biraz aceleci bulabilirsiniz!



BOĞA

BOĞA KADINI

Sadık ve tek eşli bir partnerdir. Kendisine dokunulmasına bayılır. Ön sevişmeyi ne kadar uzun tutarsanız birleşmeniz o kadar tutkulu olacaktır.

BOĞA ERKEĞİ

Yatakta güçlü olduğunu hissettirmeye bayılır. Sözleri ve komutlarıyla iplerin kendi elinde olduğunu hissettirir.





İKİZLER

İKİZLER KADINI

Yatakta flört oyunlarına bayılır! Her seferinde başka biriyle oluyormuşsunuz hissi yaşatır. Ancak kendisi üzerinde kontrol kurulmasını pek sevmez. Hazza ulaşmak için onu özgür bırakmalısınız.

İKİZLER ERKEĞİ

Tek gecelik ilişkilere yatkındır. Aynı zamanda birden çok şeyle ilgilenebilme potansiyeline sahip olduğundan size farklı deneyimler yaşatabilir.



YENGEÇ

YENGEÇ KADINI

Romantik sözlerle başlayıp kendisini arzuladığınızı dile getiren cümlelerle devam ederek onu deliye çevirebilirsiniz! Duyguları ne kadar yoğun olursa seks hayatı da o denli hareketli olur.

YENGEÇ ERKEĞİ

Basit cinsel maceralar hiç ona geri değil! Aşk ve alışkanlıkları onun için seksin ayrılmaz bir parçası. Kırılgan olduğunu unutmayın ve yatakta çok fazla yönlendirmeye kalkmayın!



