KOÇ
KOÇ KADINI
Yatakta konuşkan ve hatta esprilidir. Çoğunlukla kendi hazzını ön planda tutar ve yönetimi elden bırakmak istemez. KOÇ ERKEĞİ Son derece ateşlidir. Yatakta kendine aşırı güvenir, farklı deneyimlere açıktır. Zaman zaman onu biraz aceleci bulabilirsiniz!
BOĞA
BOĞA KADINI
Sadık ve tek eşli bir partnerdir. Kendisine dokunulmasına bayılır. Ön sevişmeyi ne kadar uzun tutarsanız birleşmeniz o kadar tutkulu olacaktır. BOĞA ERKEĞİ
Yatakta güçlü olduğunu hissettirmeye bayılır. Sözleri ve komutlarıyla iplerin kendi elinde olduğunu hissettirir.
İKİZLER
İKİZLER KADINI
Yatakta flört oyunlarına bayılır! Her seferinde başka biriyle oluyormuşsunuz hissi yaşatır. Ancak kendisi üzerinde kontrol kurulmasını pek sevmez. Hazza ulaşmak için onu özgür bırakmalısınız. İKİZLER ERKEĞİ
Tek gecelik ilişkilere yatkındır. Aynı zamanda birden çok şeyle ilgilenebilme potansiyeline sahip olduğundan size farklı deneyimler yaşatabilir.
YENGEÇ
YENGEÇ KADINI
Romantik sözlerle başlayıp kendisini arzuladığınızı dile getiren cümlelerle devam ederek onu deliye çevirebilirsiniz! Duyguları ne kadar yoğun olursa seks hayatı da o denli hareketli olur. YENGEÇ ERKEĞİ
Basit cinsel maceralar hiç ona geri değil! Aşk ve alışkanlıkları onun için seksin ayrılmaz bir parçası. Kırılgan olduğunu unutmayın ve yatakta çok fazla yönlendirmeye kalkmayın!