Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir?

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Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hangileridir, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yolları nelerdir?

Enfeksiyon yapıcı bir mikrop tarafından yol açılan ve insana vajinal, anal, oral seks de dahil olmak üzere cinsel ilişki yoluyla geçen hastalıklara cinsel yolla bulaşan hastalıklar deniyor.



Bu gruptaki bazı hastalıklar kan verme veya alma, madde bağımlılarında iğne yoluyla, öpüşme yoluyla, aynı kap kullanımıyla, aynı havlu kullanımıyla, kucaklaşmayla, doğumda ve emzirme sırasında da bulaşabiliyor.



Bulaşma yolları:

En sık görülen bulaşma yolu korunmadan cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide bulunalan kişi sayısı arttıkça risk de artar. Bu nedenle birden fazla kişiyle cinsel ilişkide bulunmak tehlikelidir. Kondom kullanmadan cinsel ilişki yaşanması ile bulaşma olur. Erkekte meni, kadında vajina sıvısı mikrobu taşır.



Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir?

- Bel soğukluğu

- Frengi

- Yumuşak çıban

- Klamidya Tricomatis

- Tricomanas Vaginalis

- Üreme organlarında uçuklar

- İnsan Papillom Virüs (HPV)

- Hepatit B Virüsü

- AIDS/HIV



Korunma yolları:

- Korunma yollarının başında hastalığı bulaştırabilecek davranışlardan uzak durmak gelir. Fazla sayıda kişiyle ilişki kurmak, başkalarıyla cinsel ilişki kurmayı meslek haline getirenlerle ilişki kurmak ve bu ilişkiler sırasında kondom kullanmamak riski arttırır.

- HIV, AIDS ve Hepatit B riskine karşı kanla bulaşma yoluna dikkat edilmelidir. Kuaför ve berber salonlarında ve sağlık kurumlarında hizmette kullanılan araç gereçlerin temizliğinden emin olunmalıdır.

- Başkalarının yaralarına çıplak elle dokunmak, aynı enjeksiyonu kullanmak, kan kardeşi olmak, aynı tıraş bıçağını ya da usturayı kullanmak bulaşma tehlikesini arttırır.

- Özellikle üreme organlarında meydana gelen yara, bere, sivilce veya kaşıntıyla oluşan tahrişlerin hemen tedavi edilmesi gerekir çünkü bu yaralar kolay hastalık kapmaya neden olur.

- Hepatit B virüsüne karşı aşı yaptırmak korunma açısından çok önemlidir.

- Düzenli aralıklarla tekrarlanan kanser taramaları (kadınlarda pap smear testi gbi), erken teşhis için önemlidir ve ihmal edilmemelidir.



Tüm bunların yanında hastalık belirtilerini tanımak da çok önemlidir.

- Erkeklerde, sık idrara çıkma ve idrarda yanma, ağrı

- Penisten idrar sonrası veya sürekli akıntı

- Penis yüzeyinde ağrılı ülserler ve kasıklarda elle hissedilen sertlikler

- Kadınlarda; idrara çıkmada ağrı ve yanma, sık idrara çıkma

- Koyu renkli ve kötü kokulu akıntı

- Her iki cinste de; cinsel ilişki sırasında ya da cinsel organlarda sürekli ağrı

- Sık ölü doğumlar

- Üreme organlarında siğiller

- Üreme organlarında uçuğa benzer döküntüler, şiddetli ağrı

- Makat veya perine (bacakların arasında kalan ve üreme organlarını örten kas dokusu) bölgesinde apseler



Bu belirtilerin görülmesi durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.