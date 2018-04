Aklınızdaki soru işaretlerini gidermenin, monotonlaşan hayatınıza renk katmanın tam zamanı!

1 Seksi önemseyin

Cinsellik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve cinsel açıdan tatmin olmak, yaşama genel bakışımızı etkileyecek kadar önemli. Pfizer’in, bağımsız araştırma ajansı Vision Critical aracılığıyla Türkiye’nin de dahil olduğu sekiz Avrupa ülkesinde toplam 4108 kişiye yaptırmış olduğu ‘When it comes to sex’ (Cinsellik söz konusu olduğunda) anketinde, katılımcılara cinselliğin, hayatı algılamaları konusunda ne kadar önemli olduğu sorulmuş. Araştırmaya göre kadın ve erkeklerin büyük çoğunluğu cinsel açıdan tatmin olma hissinin yaşama genel bakışları açısından önemli veya çok önemli olduğunu kabul ediyor. Ankete katılan erkeklerin yüzde 80’i, kadınların da yüzde 62’si cinsel açıdan tatmin olma hissinin önemli bir faktör olduğunu kabul ediyor. Siz de ‘Cinsel hayatım ne durumda?’, ‘Seks hayatımın nasıl olmasını isterdim?’ gibi soruları kendinize sorarak, çözmek istediğiniz problemleri belirleyebilir ve ilk adımı atabilirsiniz.



2 Monotonluktan kurtulun

Rutin bir gününüz nasıl geçiyor? Evli ve çalışan birçok kadın için senaryo şu şekilde: Kalk, hızlıca giyin, makyaj yap, trafiği aşabilirsen vaktinde işe git, kahvaltıyı bir poğaçayla geçiştir, 1-2 kahve molası dışında tüm gün çalış, tekrar trafikle boğuş, eve ulaş, yemek hazırla, duş al, çocuklarla ilgilen, vaktin kalırsa biraz dizi izle ve yatma vakti geldi, işin yoksa bir de seviş! Kulağa ne kötü geliyor değil mi?

Şimdi senaryoyu biraz farklılaştıralım… Sabah seksi, güne güzel başlamak için harika bir yol! Üstelik salgılayacağınız mutluluk hormonlarıyla tüm gününüzün daha stressiz geçmesini bile sağlayabilir! Ayrıca birlikte duş almak, gün ortasındaki flörtöz mesajlar ya da çocuklar eve gelmeden yapılan küçük bir kaçamak da monotonlaşan seks hayatınıza iyi gelebilir.



3 Görünüşünüze takılmayın

Kilolar, bacaklardaki 1-2 tüy, ter kokuyorum düşüncesi… Tüm bunlarla ve kötü göründüğünüz düşüncesiyle kafanızı meşgul ederseniz, duygularınız üzerine yoğunlaşamazsınız. Ve unutmayın, erkekler yatakta kendine güvenen kadınları daha çekici bulur!



4 Seksten bahsedin

Partnerinizle cinselliği konuşuyor musunuz? Çiftlerin birçoğu yatak odasındaki sorunları konuşmaktan çekiniyor. Konuşmadıkça da çatışmalar artıyor. Sevdikleriniz, sevmedikleriniz, fantezileriniz ve seks sırasındaki duygularınızdan bahsetmeniz birbirinizi daha iyi tanımanızın, vücutlarınızı keşfetmenin en garantili yolu. ‘Utanırım’ demeyin, aklınızdan geçen yaramaz cümleleri onunla paylaşmayı deneyin!



5 Ön sevişmeyi uzatın

Pfizer’in, ‘When it comes to sex’ anketine göre katılımcıların yüzde 68’i için ‘fiziksel ön sevişme’ kendilerinin ve eşlerinin cinsel tatmininde en önemli ya da ikinci önemli unsur… Dokunma, temas, elle uyarma… Tüm bunlar kadınlar için orgazm kadar önemli. Ön sevişme hem sonraki doyum açısından iyi bir temel oluşturuyor, hem de psikolojik açıdan hazzı arttırıyor.

6. Cinselliğe davet

Dekolte, seksi iç çamaşırları, seks shop’lardan alınmış 1-2 oyuncak, seksi bir parfüm ya da küçük bir hafta sonu kaçamağı… Tüm bunlar seks yaşamınıza renk katabilir. Ayrıca stresli yaşam ve yoğun tempo seks hayatınızı olumsuz etkiliyorsa, ten temasının gücünü es geçmeyin ve rahatlatıcı masajlarla seks hayatınızı renklendirin.



7 Yönlendirin

Yapılan bir araştırma evli kadınların yüzde 32’sinin ‘Ben hiçbir şey hissetmesem de olur, yeter ki kocam kendini iyi hissetsin’ görüşünde olduğunu ortaya koyuyor. Oysa daha iyi bir seks hayatı için partnerinizi mutlu etmeye çalışmaya odaklanmak yerine, isteklerinizi dile getirmekten çekinmemelisiniz. ‘Dilini kullan’, ‘Yukarı çık’ gibi komutlarla onu yönlendirerek bunu başarabilirsiniz. Unutmayın, yatakta ne istediğinizi sizden daha iyi kimse bilemez!



8 Egzersiz yapın

Formunuzu korumak ya da karnınızı sıkılaştırmak için olduğu gibi yataktaki performansınızı arttırmak için de egzersizler yapabilirsiniz. Tantra ve Kegel egzersizleri bu konuda size yardımcı olabilir.



9 Cinsel sağlığınızı ihmal etmeyin

Cinsel isteksizlik, vajinismus, orgazm olamama gibi sorunlar yaşıyorsanız veya partnerinizde sertleşme sorunu, erken boşalma, ağrılı boşalma gibi problemler varsa, bir uzmandan yardım almaktan çekinmemelisiniz. Doç Dr. Haluk Kulaksızoğlu ‘Bütün dünyada yapılan araştırmalar 40-70 yaş grubunda neredeyse küresel olarak her üç erkekten ikisinde cinsel sorunlar olduğunu ortaya koyuyor’ diyor ve ekliyor: ‘Konuşulması oldukça sıkıntı verici cinsel sorunlarla ilgili karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesi insanların kafasındaki yanlış bilgiler.’ Siz de bilimsel olmayan veriler, kulaktan dolma sözlerle kendinizi yanlış yönlendirmeyin ve bir uzmana danışın.



10 İsteksizlik sorununu aşın

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Suat Süphan Erşahin, ağır yaşam koşulları, eşler arasındaki geçimsizlik, cinsel travmalar, depresyon, ağır ilaç kullanımı, sistematik hastalıklar, hormonal bozukluklar, vajinal enfeksiyon gibi birçok faktörün cinsel isteksizliğe sebep olabileceğini söylüyor. Ama tüm bunların çözümü var. Cinsel isteksizliğe neden olan faktörün ortadan kaldırılması, eşler arasındaki uyumun sağlanması, egzersizler yaptırılması, sistemik hastalıkların tedavi edilmesi ya da doktorun önereceği ilaç tedavisinin kullanılması çözüm yollarından... Siz de cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, bir uzmana danışarak cinsel hayatınızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.