Uzun süre kontrol altına alınmayan diyabete bağlı sinir harabı, cinsel hayatı olumsuz etkileyebiliyor.

Diyabet hastalarının korkulu rüyalarından biri de cinsel hayatlarının bu hastalıktan olumsuz etkilenmesi. Medistate Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Başak Karbek Bayraktar, diyabetin yol açtığı cinsel sorunlar ve çözümü hakkında bilgi verdi:

Kontrolsüz diyabet cinsel hayatı vuruyor

Cinsel sorunların gelişmesindeki en önemli nedenin diyabete bağlı sinirlerin harabiyeti ve beraberinde damar yapısında önemli bozuklukların gelişmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Başak Karbek Bayraktar, “Diyabetin kontrolsüz seyrettiği bazı erkeklerde sinirlerdeki hasar ereksiyon kusuruna yol açabilir ya da ereksiyon için gerekli olan kan akımını kontrol eden damarların işlevini bozabilir. Kadınlarda ise bu durum kendini cinsel isteksizlik, vaginal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki ile gösterir” şeklinde konuştu.

Ne yapmalı?

Diyabetle birlikte ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları tedavi edilebiliyor. Böyle bir durumda kişinin öncelikle konuyu diyabet hekimiyle paylaşması gerekiyor. "Psikolojik kaynaklı cinsel bozukluklarda hasta gerekirse terapiste yönlendirilmeli, vasküler kaynaklı cinsel disfonksiyonlarda ise ürolog, jinekolog, endokrinolog, psikolog ve hatta kardiyolog da sürece dahil olarak multidispliner bir yaklaşım sergilenmelidir. Nöropatik sorunların tedavisinde de her şeyden önce hastanın diyabetini iyi bir şekilde regüle etmek gerekir. Kısa dönemde hipo ve hiperglisemileri önlemenin, cinsel yaşamı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olup cinsel fonksiyonların düzelmesini sağlayabilir” diyen Bayraktar, diyabet hastalarının kan şekerlerini regüle etmelerinin önemine de vurgu yapıyor.