Doğum kontrol hapını güvenilir ve tam koruma sağlayacak şekilde kullanmak için nelere dikkat etmelisiniz?

* Doğum kontrol haplarının doktor kontrolü dışında kullanılmaması gerekir.

* Doğum kontrol haplarının içinde 21 tablet bulunur. Adet kanamasının ilk 5 gününde tercihen 1. veya 2. günde ilk kutuya başlanmalıdır.

* Günün hangi saatinde alındığı önemli değildir ancak her gün yaklaşık aynı saatlerde alınması gerekir. Bir gün sabah, diğer gün akşam alınması uygun değildir. Bunun yanında bulantı, baş ağrısı gibi şikayetlere sebep olabileceğinden gece yatmadan önce alınması önerilir.

* 21 tablet bitene kadar ilaç kullanılmalı ve bittikten sonra ikinci kutuya başlamadan önce 7 gün ara verilmelidir. 8. gün ikinci kutuya başlanır ve kullanım bu şekilde devam eder.

* İki yıl aralıksız kullanımın ardından 2 ay ara verilmelidir.

* Eğer ilacın alımı unutulursa hatırlanıldığı anda hemen alınmalıdır.

* Üst üste 2 gün hap alımı unutulduğunda doğum kontrol hapının güvenirliği tam olmaz. Böyle bir durumda bir sonraki adet kanamasına kadar ek tedbirlerle korunmak gereklidir.

