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En erotik bölge neresi?

Dudaklar mı, bacaklar mı, göğüsler mi?
İngiltere'deki Bangor Üniversitesi uzmanlarının yaptığı araştırma vücuttaki en erotik bölgeleri tespit etti. Uzmanlar araştırmaya katılan kadın ve erkeklere "Vücuttaki 41 bölgeden en çok hangisini erotik buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti. İşte kadınların ve erkeklerin vücudundaki en erotik bölgeler…

Kadın vücudunda en erotik bulunan bölgeler
Dudak ve ağız: 7.9
Çıplak omuzlar ve boyun: 7.5
Göğüsler: 7.3
Popo: 4.5
Kalçalar: 3.5
Ayaklar: 1


Erkek vücudunda en erotik bulunan bölgeler...
Dudaklar ve ağız: 7
Baldır: 5.8
Çıplak omuzlar ve boyun: 5.6
Göğüsler: 4.8
Bel ve kalça bölgesi: 2.8
Kol: 1

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