En iyi seks aplikasyonları

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Cinsel hayatı renklendirmenin yeni ve teknolojik yolu: Seks aplikasyonları! Son dönemde sayıları artan bu uygulamalar arasında neler yok ki...

Türkçe’ye ‘Kalbim Sende’ olarak çevrilen ‘Don Jon’ filmini izlediniz mi? Joseph Gordon-Levitt’in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmin diğer başrollerinde Scarlett Johansson ve Julianne Moore var. Film porno bağımlılığı olan Jon Martello ekseninde geçiyor. Konusu kısaca şöyle: Arkadaşları arasında Don Juan olarak mimlenen Jon, kadınları elde etme konusunda hayli başarılı bir adam. Ancak bir gece kulübünde tanıştığı Barbara’dan sonra hayatı değişiyor. Barbara, doğru erkeğin peşinde olan, idealist bir kadın. Barbara’yla birlikte tek gecelik ilişkilerden uzun soluklu ilişkiye geçiş yapan Jon’un bir engeli var, o da porno bağımlılığı. Barbara’nın kendisini porno izlerken yakalamasından sonra Jon bunu bilgisayarından değil cep telefonundan yapmaya başlıyor... Okulda bile cep telefonundan porno izliyor! Evet, böyleleri de var! Filmi bırakıp konumuza dönersek, aplikasyonların hayatımızın her alanında bize kolaylık sağladığı bir gerçek. Daha önce denemediğiniz bir yemek mi yapacaksınız, aradığınız tarifi cep telefonunuzla kolayca buluyorsunuz... Trafik sıkıştı, ‘hangi yoldan gitsem daha iyi olur’ diye mi düşünüyorsunuz, trafik durumu cebinizde! Eğlenceli oyunlardan, fotoğraflarınıza sihirli dokunuşlar yapan aplikasyonlardan bahsetmeye gerek bile yok! Peki cep telefonunuzun seks hayatınızı da renklendirebileceğini hiç düşündünüz mü? Son günlerde sayıları artan seks aplikasyonları arasında kamasutradan oyunlara onlarca seçenek var! Tabii indirirken dikkatli olmakta fayda var: Cep telefonunuzu kurcalayan kardeşiniz, çocuğunuz, anneniz yoksa sizin de işinize yarayabilir!



