Sağlıklı nesiller için mutlaka uzak durulması gereken ensest ilişki, aralarında yakın aile bağlarının bulunduğu kişiler arasındaki cinsel ilişkiyle doğacak çocuklarda kötü sonuçlara sebep oluyor. Peki, bu ilişkinin diğer ilişkilere göre tehlikeleri, sakıncalı yanları ve ahlaka uygunsuz, genel toplum kurallarına aykırı bir davranış olarak kabul edilmesinin sebepleri neler?

Akrabalık bağı bulunan kişilerle yaşanan ensest ilişki, çarpık ilişkilerin bir örneğidir. Bazen tedavi edilecek boyuta da ulaşan ensest düşünce, ahlaka aykırı bulunarak da tepki görebilir. Dinlerde, toplum örf ve adetlerinde karşı olunan bu ilişki türü; kişilerin kendi istekleriyle yaptıkları gibi, eğitim seviyesi düşük bölgelerde aile isteğiyle de kurulabiliyor. Kuzenlerin birbirleriyle evlendirilmeleri buna örnek gösterilebilir.



Ensest ilişki nedir tedavisi var mı?

Anne, baba, kardeş, kardeşten olan çocuklar, amca, teyze, hala, dayı, dede gibi birinci dereceden akrabalarla yaşanan ilişkiye ensest ilişki deniyor. Ensest ilişkiye girilmesi ya da ensest ilişki sonucu evliliklerden yüksek oranda engelli çocuğun dünyaya geldiği bilinen bir gerçek. Bunun dışında aile ve akrabalık ilişkilerini de zedeleyen bu evlilikler; eğitim seviyesi yüksek olan yerlerde çok görülmüyor. Bunun sebebi ise insanların daha bilinçli olması ve verebileceği tahribatı bilmeleri olabilir.



Ensest ilişki nasıl başlar?

Ensest ilişki anlık yaşanan bir şey değildir ve zaman içerisinde gelişir. Küçük yaşlardan itibaren akrabalarla yapılan sık görüşmeler vesilesiyle kişiler arasında normal olan bir yakınlık hissi duyulur. Zaman geçtikçe kızlar ve erkekler cinsiyet ayrımının farkına varıp, karşı cinse farklı duygular beslemeye başlarlar. Bu duygu yabancı kişilere karşı olursa tamamen çocukça ve masum olup zamanla bitebilecekken; görmeye devam edecekleri akrabalara karşı duyulunca platonik bir aşka dönüşebilir. Bu aşk platonik kaldığı müddetçe ve o kişi ile görüşmeler devam ettikçe duygu yoğunluğu artabilir. Bu özellikle kız çocuklara yapılan kısıtlamalar, çocukların akraba ve ailedeki erkeklerden başka erkek görememeleri ile birlikte yakın akrabaya karşı ilgi duymasına sebep olan etkenlerden biridir. Küçük yaşlarda anne ve baba arasında ya da televizyonda cinsel yaşamı apaçık görmesi, sağlıksız yetişmesine sebep olduğu gibi çocuğu bir arayış içine de sokabilir. Böyle durumlarda en yakınında olan anne, baba, kardeş, kuzen gibi yakınlarından etkilenebilir. Kız çocukların babalarına, erkek çocukların annelerine aşık olduğuna tanık olmuşsunuzdur. Bu ensest ilişki konusundan bağımsız tamamen masum bir duygudur ve belli düzeyde kaldığında hiç bir zararı yoktur. Ancak çocuk yaşı büyüyüp, erişkin olduğunda dahi " annem gibi bir kadınla ilişki yaşamak istiyorum" ya da "babam gibi bir adam istiyorum" gibi cümleler kurmaya başlamışsa tehlike çanları çalıyor demektir. Açık açık annemle ya da babamla kadın/ erkek ilişkisi kurmak istiyorum diyemediklerinden böyle cümleler kuruyor olabilirler. Çocuğun anne ve babaya cinsel dürtü ile yaklaşması gibi anne ve babalarında çocuğa bu şekilde yaklaşması ne yazık ki mümkündür. Çocuklar 0-7 yaş arasında gayet normal bir şekilde annesine ya da babasına aşık olduğunu söyleyebilir ancak anne ya da babanın çocuklarına karşı aşk beslediklerini söylemeleri doğru bir davranış olmaz. Ve üstü kapalı bir şekilde ensest ilişki istediği düşünülebilir. Bu durum pedofili hastalığının da örneğidir. Ne yazık ki ülkemizde bunun yaşandığını biliyoruz. Çocuğuna tecavüz eden babalar, taciz eden kardeşler olduğunu duyduğumuzda ürperiyoruz. Bunun temelinde belki cinsel açlık, belki eziklik, belki ego var. Sebebi her ne olursa olsun kabul edilemeyecek ve ilişkilerden en tehlikelisi olan ensest ilişki; birinci derece yakınlar arasında olunca yaşatacağı travmayı tahmin edebilirsiniz. İnsanları ensest ilişki yaşamaya iten sebeplerden biri de heyecan arayışı olabilir. Yasak olanların cezbedici geldiği düşünülürse, ensest ilişki de kabul görmediği için yasak sayılıp heyecan vereceği düşünülerek bu hataya düşülebilir.



Ensestten nasıl kurtuluruz?

Ensest ilişki nedir ve ben neden bunu istiyorum diye kendinizi sorgulamalısınız. Öncelikle bunun bir hata olduğunu ve hastalıklı bir düşünce ile yaşandığını kabul etmek gerekir. Kendinizi telkin ederek kurtulmayı deneyebilirsiniz. Mesela "ensest ilişki bir hata ve sen bunu yapmamalısın, derhal bu kirli düşünceleri beyninden sil" gibi zihninize vereceğiniz komutlar faydalı olabilir. İleri seviyede ensest düşüncelerle boğuşuyor ve kurtulmak için kendinize yetemiyorsanız mutlaka profesyonel yardım almalısınız. Unutmayın ki bu bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir.