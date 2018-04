Erkek sevişmeyi reddederse...

Seksi hep kadınlar reddedecek değil ya!

Bir kadın sevişmek istemiyorsa ya o gece çok yorgundur, ya da başı ağrıyordur! Bu gibi bahaneler uydurup o geceyi ustalıkla geçiştirebilir. Oysa erkeklerin seksi istemeyeceği düşünülmez bile. Onların her zaman sekse hazır olduğuna inanılır. Genel kanıya göre, erkekler her koşulda seks ister, hiçbir fırsatı kaçırmaz ve seksi reddetmez! Aslında sanılanın aksine seksi reddeden hep kadınlar olmuyor. Erkeklerin de bazen sevişmek istemediği, sırtını size dönüp uyuduğu günler olur. Ama bir kadın, erkek gibi anlayışlı olmayabilir. O an umursamaz görünse de, reddedilmişliği aklının bir köşesine saklar ve intikam vakti gelince sakladığı yerden çıkarabilir!