Bir kadın sevişmek
istemiyorsa ya o gece
çok yorgundur, ya da
başı ağrıyordur! Bu
gibi bahaneler uydurup
o geceyi ustalıkla
geçiştirebilir. Oysa erkeklerin seksi
istemeyeceği düşünülmez bile. Onların her
zaman sekse hazır olduğuna inanılır. Genel
kanıya göre, erkekler her koşulda seks ister,
hiçbir fırsatı kaçırmaz ve seksi reddetmez!
Aslında sanılanın aksine seksi reddeden
hep kadınlar olmuyor. Erkeklerin de bazen
sevişmek istemediği, sırtını size dönüp
uyuduğu günler olur. Ama bir kadın, erkek
gibi anlayışlı olmayabilir. O an umursamaz
görünse de, reddedilmişliği aklının bir
köşesine saklar ve intikam vakti gelince
sakladığı yerden çıkarabilir!