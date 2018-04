Yatakta her zaman erkeklerin ne istediğine odaklanırsanız sevmediklerini gözden kaçırabilirsiniz.

Yazı: Nilgün Yıldız

Bir erkek yatakta ne istemez sorusunun cevabını bulduğunuzda mutlu bir cinsel yaşam sizi bekliyor olacak!



Erkeklerin her zaman her koşulda cinselliği düşündüğünü sanırız... Her zaman nazlanan taraf olarak onların ne istediklerini ne istemediklerini çok da ciddiye almayız. Oysa erkekleri de cinsellikten soğutan, partneriyle birlikte olmaktan kaçındıkları durumlar vardır. Erkek olmak demek her zaman cinselliğe hazır olmak demek değildir. Partnerinizi mutlu etmek istiyorsanız neleri sevmediğini öğrenmekle işe başlayabilirsiniz. Uzman Klinik Psikolog Nevin Işık Demirli, “Kadınlar cinsel ilişkide erkeklerin her zaman istekli ve cinselliğe hazır olacağını düşünüyor. Bu düşünce nedeniyle erkeklerin istedikleri zaman cinsel ilişkiye girebileceklerine inanıyorlar. Oysa erkekler, partneri her istediğinde erekte olamayacağından kaygılanabiliyor ve bu endişe erkeğin cinsel ilişkiden kaçmasına neden olabiliyor" diyor.



İşte erkekleri yataktan kaçıran nedenler!

Duygusal sorunlar

Biz kadınlar her zaman duygusal olduğumuzu erkeklerin bizim kadar düşünceli olmadığını söyler dururuz. Bize göre erkekler için evde yaşanan sorunlar, duygusal çıkmazlar yatağa girene kadardır. Yatağa girdiklerinde tüm sorunlar biter. Oysa sanılanın aksine erkekler ilişkide yaşanan duygusal sorunlardan etkileniyor. Bu sorunlar erkeğin de cinselliğe kendini vermesini ve haz almasını zorlaştırıyor. Partnerine karşı olan isteğini ve tutkusunu azaltıyor. Uzman Klinik Psikolog Nevin Işık Demirli, “İlişkide duygusal sıkıntılarını partnerine karşı dışa vuramayan erkek, cinsel ilişki sırasında edilgen bir şekilde bunu dışa vuruyor. Adeta kızgınlığını bu şekilde çıkartıyor, partnerine ceza veriyor” diyor.



Utangaç kadınlar

Özellikle kapalı toplumlarda kadınlar erkeklere oranla daha tecrübesiz olabiliyor. Tecrübeli olduğunda ise erkeğin yanlış anlayacağını düşünerek cinselliği yaşamayı bildiğini saklayabiliyor. Oysa erkekler sadece yatakta uzanan ve her şeyi erkekten bekleyen kadınlarla birlikte olmaktan hoşlanmıyor. Ne kadar tecrübesiz olursanız olun cinselliğin duygularla yaşandığını unutmamalı ve erkeğinizi mutlu etmek için siz de çaba harcamalısınız. Uzman Klinik Psikolog Demirli, “Kadınların önemli bir bölümü cinsel ilişki sırasında pasif ve hareketsiz kalıyor ya da sevişmeye çok az katılıyor. Erkekler ise partnerlerini etkileyebildiklerini, uyarabildiklerini ve tatmin edebildiklerini görmek istiyor. Eşinin yanıtsızlığı erkeğin uyarılmasını ve isteğini aksatıyor. Cinsellik sırasında aktif rol almayan kadın, erkeğin alacağı doyumu azaltabiliyor. Bu uzamış doyumsuzluklar sonunda erkeğin de cinsel isteğinde azalma olmasına yol açıyor” diyor.