Erkeklerin kabusu 'erken boşalma'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"Türkiye'de her 5 erkekten birinde erken boşalma sorunu yaşanıyor."

Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, "Türkiye'de her 5 erkekten birinde erken boşalma sorunu yaşanıyor" dedi.



Kadıoğlu, günümüzde önemli bir sorun haline gelen erken boşalmanın erkeklerde öfke, hiddet, hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.



Sorunun önemli boyutlara ulaştığını ifade eden Kadıoğlu, "Türkiye'de her 5 erkekten birinde erken boşalma sorunu yaşanıyor. Bu sorunun değişik kategorileri var. Bir de bu sorunun var olduğunu zannedenler var" diye konuştu.



Türkiye'de yüzde 20 olan oranın, ABD'de yüzde 24, Almanya'da yüzde 20,3, İtalya'da ise yüzde 20 olduğunu belirten Kadıoğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye genelinde 2 bin 500 çiftle yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre, bu sorun gençlerde yüzde 14, 70 yaş üzerinde yüzde 50 oranında. Çocuk sayısı arttıkça oran da artıyor. Gelir seviyesi arttıkça ise oran azalıyor. Bu oran işsizlerde yüzde 21, emeklilerde yüzde 34, çalışanlarda yüzde 16. Eğitim seviyesine göre de değişiyor. Buna göre eğitim seviyesi arttıkça, oran azalıyor. Türkiye'de bölgelere göre en yüksek oran yüzde 25 ile Doğu Anadolu Bölgesinde. Bu bölgeyi yüzde 24 ile Karadeniz, yüzde 20 ile Marmara, yüzde 11 ile Güneydoğu, yüzde 18 ile İç Anadolu, yüzde 18 ile Akdeniz, yüzde 23 ile Ege bölgesi izliyor."



Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Selahattin Çayan da erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin günün büyük zamanında stresli olduğunun görüldüğünü, bu erkeklerin eşlerinin 3'te birinde de aynı psikolojik durumun görüldüğünü söyledi.



Çayan, 10 erkekten 1'inin tedaviyi kabul ettiğini dile getirerek, sorunla ilgili "onemliolansuresi.com"isimli bir internet sitesi kurduklarını ve burada merak edilen sorunlara cevap verildiğini belirtti.



(AA)