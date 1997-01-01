Ertesi gün hapı nasıl kullanılır?

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Korunmasız seks sonrası ertesi gün hapları kurtarıcınız olabilir. Peki nasıl kullanmalı, nelere dikkat etmelisiniz?

Ne kadar etkili?

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından güvenli olduğu 1997 yılında onaylanan bu yöntemin başarı şansı % 97-98 civarında.



Ne zaman kullanılıyor?

Korunmasız cinsel ilişkiden en fazla 72 saat sonra tek doz kullanılan bu hapı ne kadar erken alırsanız hamileliği önlemede o kadar etkili. En etkili olduğu zaman aralığı ise cinsel birleşmeden sonraki ilk 12 saat…



Yan etkisi var mı?

Yoğun hormon içerdiği için kişide bulantı, baş dönmesi, karın ağrısı, baş ağrısı gibi rahatsızlıklara, hormonları ve rahmi etkilediği için adet düzensizliğine yol açabilir.

