Fantezilere yer açın

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İlişkiye renk katmanın ve cinsel hayatı renklendirmenin en kolay ve eğlenceli yolu fanteziler…

Yazı: Seçil Kılıç



Cinsellik eşler arasında çekinilmeden yaşanması gereken bir paylaşım. Ancak toplumsal baskılar, çekinme ve utanma gibi sebeplerle kadınlar fantezilerini gizlemeyi tercih edebiliyorlar. Oysa uzmanlar, kadınların cinsel fanteziler konusunda erkeklerden çok daha yaratıcı olduklarını söylüyor. Siz de fantezilerinizle monotonlaşan cinsel yaşamanınıza renk katabilirsiniz.



Romantik fanteziler

Şaşırtıcı ama gerçek! Araştırmalar, kadınların gün içinde fantezi kurmaya ayırdıkları zamanın erkeklerden çok daha fazla olduğunu söylüyor! Üstelik kadınların fantezileri daha romantik ve duygusal. Erkekler cinsel organlar ve beden imajlarının öne çıktığı fantezilere odaklanırken kadınlar senaryolu ve oldukça romantik fanteziler kuruyorlar. Erkekler ise fantezi söz konusu olunca hiç denemedikleri ya da deneyemeyecekleri şeyleri hayal etmeyi seviyorlar.



Fanteziyle doyuma ulaşmak

Araştırmalara göre kadınlar sadece fantezi kurarak, cinsel bir ilişki yaşamadan da doyuma ulaşabiliyor. Erkekler için ise fantezi etkili bir uyaran olsa da cinsel ilişkiyle sonuçlanmadığı durumlarda doyum sağlamıyor.



Erkekler fantezisini anlatan kadınları çekici buluyor

Kadınların renkli iç dünyaları cinsel hayatta aslında onlara üstünlük sağlıyor. Ancak kadınlar eşlerine fantezilerini anlatma konusunda güçlük çekip, fantezilerini hayal dünyalarına gömebiliyorlar. Eşine fantezisini anlatmak isteyen kadın en çok eşinin kendisine “bunu nereden biliyorsun?” ya da “daha önce böyle bir şey yaşadın mı?” gibi sorular sormasından çekiniyor. Oysa uzmanlar fantezilerin öğrenme yoluyla değil, tamamen kişinin yaratıcılığını kullanıp hayal kurması yoluyla ortaya çıktığında hem fikir. Üstelik kendine güvenli

bir şekilde ne istediğini eşine anlatabilen kadın eşine daha seksi geliyor.



