G noktası ile kadınlar orgazmı öğreniyor!

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Son yıllarda kadınların en büyük sorunlarından biri orgazm ve g noktası. Çünkü artık kadınlar da erkekler gibi cinsel bir doyum yaşamak istiyor. Biz de bu durumu masaya yatırdık. Dr. Gülay Boztosun'dan G noktası ile ilgili bilmediğimiz her şeyi öğrendik.

Son yıllarda orgazm ve G noktası kadınların gündemini oluşturan en önemli konulardan biri. Kafalarda hep aynı soru: Kadınlar neden orgazm sorunu yaşarlar?

a)Cinsellik hakkında bilgi eksikliği mi ya da deneyim eksiliği mi?

b)Dini öğretilere bağlı korkular mı veya toplumsal baskılar mı?

c)Erkekten kaynaklanan sorunlar mı ????

d)Hepsi

Dr. Gülay Boztosun öncelikle özellikle yürümeyen ve sorunlu olan ilişkilerde en önemli eksiklerden birinin cinsel tatmin olduğunu yani yaşanılan orgazm problemlerinden kaynaklandığını söylüyor. Peki bunun sorumlusu kim ve bu durum gerçekten vücut yapısından kaynaklanıyorsa nasıl düzeltilebilir?

Öncelikle bilmeliyiz ki, G noktası ve gerçek orgazmın hissedilmesinde hem cinsellik hakkında bilgi ve deneyim eksikliği hem de kadınların çocukluklarından itibaren cinsellik ve tatmin konusunda baskı altında kalarak yetişmesi, partneriyle ilişkisinde de kendini ifade edememesi oldukça etkili. Kadınlar kendi vücutlarını tanıdıkça ve yaşlarıyla doğru orantılı olarak ne istediklerini bilmeleri ile yaşadıkları cinsel tatmin de o oranda yükseliyor.