Mutlu bir cinsel hayat, sağlıklı bir ilişkinin de temellerini oluşturuyor. Orgazmın kalitesini artırmak için başvurulan estetik uygulamalar ise her geçen gün artıyor.

Daha uzun süreli, daha çabuk ve daha tatminkar bir orgazm yaşamak hiç de hayal değil. Estetik International Sağlık Grubu kurucusu Op. Dr. Bülent Cihantimur, orgazmın kalitesini artırmak ya da orgazm olamayan kadınlar için yapılan erojen bölge enjeksiyonu ve diğer uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Genital Güzelleştirme Tekniği

Genital Güzelleştirme, tıpkı yüz bölgesi gibi, vajina bölgesinin de genç kalmayı hak ettiği düşüncesiyle geliştirilmiş bir uygulama. Bu teknikle kadınların olası tüm vajinal sorunları gideriliyor. Bunların içinde; sarkan ve formunu kaybetmiş iç ve dış dudak bölgesi, genişlemiş vajina, klitorisi kapatan Venüs tümseği, pigmentasyon sorunu, idrar kaçırma ve erojen bölge enjeksiyonu olan G-Shot uygulaması var.

G-Shot, Erojen Bölge Enjeksiyonu

Cinsellik daha doğrusu karşılıklı yaşanan cinsel tatmin, ilişkilerin temelini oluşturuyor ve çiftleri birbirlerine bağlıyor. Cihantimur, "Ülkemizde orgazm olamayan kadınların sayısını maalesef bilemiyoruz çünkü bu bir tabu halinde. Ancak kliniklerimize gelerek konu hakkında bilgi alan kadın hastalarımızın çoğunun orgazm konusunda sorunlar yaşadıklarını gözlemliyoruz" diyor. Kadınlar iki şekilde orgazm oluyorlar. Birincisi klitoris bölgesinin, ikincisi ise G noktasının (vajina girişinden 2-3 cm içeride, ön duvardaki alan) uyarılması ile. G noktasına hastanın kendi bölgesel yağından alınıp kök hücreden zenginleştirilerek yapılan yağ enjeksiyonu, bu alanın belirgin hale gelmesine ve dahası sürtünmeyle kolay, uzun ve çok daha tatminkar bir orgazmın yaşanmasına olanak sağlıyor. Bu uygulamayı doğum yapmamış kadınlar da yaptırabiliyor. Ayrıca doğumla birlikte genişlemiş vajina duvarına yapılan form kazandırma işlemi de yine hem erkeğin, hem de kadının cinsel açıdan tatmin olmasını kolaylaştırıyor.

Venüs Tümseği ve Klitoris

Venüs tümseği diğer adıyla Mons Pubis, sezaryen dikişiyle klitoris arasında kalan kıllı alana verilen isim. Bu alanda bazı kişiler yoğun bir yağlanma sorunu yaşayabiliyor. Sadece cinsel hayat için değil, bu alandaki yağ fazlalığı görüntü olarak da (bikini, mayo gibi plaj kostümlerinde de) kişileri rahatsız ediyor. Ayrıca buradaki yağlanma klitorisin kapanarak, rahatça uyarılamamasına ve orgazmın yaşanmamasına sebep oluyor. Yağ fazlalığı, liposculpute uygulamasıyla çekilerek, tüm sorunların önüne geçiliyor. Buna ek olarak klitorisin çevresinde fazlalık deri varsa, o da alınıyor, bölge açıkta kalınca uyarılması ve dolayısıyla orgazm olabilme kolaylığı sağlanmış oluyor. Tüm bu uygulamalar son derece basit ve pratik bir şekilde yapılıyor, kök hücrenin vermiş olduğu iyileştirme etkisiyle, kısa sürece iyileşme sağlanıyor.