Genital estetik uygulamaları neler?

Günümüzde estetik kaygı duyulan bölgelerden biri genital bölge. Genital bölgede oluşan şekil bozuklukları cinsel problemlere yol açabiliyor. Bu tür problemlere destek olarak gündeme gelen genital estetik hakkında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. İlsun Aka merak edilen soruları yanıtladı.

Öncelikle genital estetik nedir? Aka, "Genital estetik yöntemleri kadınların dış genital organlarının kendi içindeki bölümleri ile uyumlu hale getirilmesidir" diyor. Uygulanabilecek çeşitli yöntemlerin bu tür problemlerde çözüm olabileceğini vurgulayan Aka "Kadınların genital organlarını estetik olarak güzel bulmamaları cinsel ilişki sırasında zevk alamama ve özgüvensizlik sorunlarına yol açabilir" diyor.

Peki, genelde hangi tür durumlarda genital estetiğe başvuruluyor? Aka'nın paylaştığı bilgiler şöyle:

GENİTAL BÖLGE ESTETİKLERİ NELER?

Genital estetik yöntemlerinin tercih edildiği durumlar çok sayıda doğum yapılması, vulvada oluşan deformasyonlar, dış dudak bölgesinin büyük olması, cinsel birleşme zorlukları, idrar kesesi ve rahim sarkmalarıdır. Sıklıkla tercih edilen genital bölge estetikleri ise:

Kliteroplasti (cliteroplasty): Kliteroplasti, orgazm ameliyatı olarak da bilinir. Operasyon klitoris üzerindeki deri kısmına yapılır. Klitoris üzerinde bulunan deri bazı kadınlarda uzun ve kırışık olabilir. Bu gibi sorunlar cinsel ilişki sırasında orgazm problemine sebep olur.

Kliteroplasti, orgazm ameliyatı olarak da bilinir. Operasyon klitoris üzerindeki deri kısmına yapılır. Klitoris üzerinde bulunan deri bazı kadınlarda uzun ve kırışık olabilir. Bu gibi sorunlar cinsel ilişki sırasında orgazm problemine sebep olur. Labioplasti: Genital estetiklerde en sık uygulanan ameliyattır. Genital bölgede bulunan küçük dudaklara işlem yapılır. İç kısımda bulunan dudak bölgesi uzun, geniş, asimetrik şekilde olabilir ve psikolojik, tıbbi, estetik ya da cinsel sorunlara yol açabilir. Normalden büyük olduğu vakalarda idrar akışında bozukluk, enfekte atık birikmesi, mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. Bunların haricinde mayo, bikini ve iç giyimde belli olan genital bölge görüntüsü rahatsızlık verir. Yatış gerektirmeyen ve cerrahi bir işlem olan labioplasti ile kolayca sonuç alınabilir. Lokal anestezi altında yapılan ameliyat kişiden kişiye değişmekle birlikte yarım saat kadar sürebilir. Ameliyat sonrası sıklıkla bir problem ile karşılaşılmaz ancak 4 – 6 hafta cinsel ilişki yasaklanır. Medikal bakım önerilir.

Genital estetiklerde en sık uygulanan ameliyattır. Genital bölgede bulunan küçük dudaklara işlem yapılır. İç kısımda bulunan dudak bölgesi uzun, geniş, asimetrik şekilde olabilir ve psikolojik, tıbbi, estetik ya da cinsel sorunlara yol açabilir. Normalden büyük olduğu vakalarda idrar akışında bozukluk, enfekte atık birikmesi, mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. Bunların haricinde mayo, bikini ve iç giyimde belli olan genital bölge görüntüsü rahatsızlık verir. Yatış gerektirmeyen ve cerrahi bir işlem olan labioplasti ile kolayca sonuç alınabilir. Lokal anestezi altında yapılan ameliyat kişiden kişiye değişmekle birlikte yarım saat kadar sürebilir. Ameliyat sonrası sıklıkla bir problem ile karşılaşılmaz ancak 4 – 6 hafta cinsel ilişki yasaklanır. Medikal bakım önerilir. Bir diğer genital estetik ameliyat ise dıştaki büyük dudakların dolgunlaştırılmasıdır. Bu işlemde kişinin vücudunun farklı bölgede fazla olan yağ dokuları alınır. Ve labium majuslara enjekte edilir Ameliyat sonrasında yağ dokusu 6 ila 12 ay içerisinde eriyebilir. İsteğe bağlı olarak işlem tekrar edilebilir.

Bu işlemde kişinin vücudunun farklı bölgede fazla olan yağ dokuları alınır. Ve enjekte edilir Ameliyat sonrasında yağ dokusu 6 ila 12 ay içerisinde eriyebilir. İsteğe bağlı olarak işlem tekrar edilebilir. Vajinoplasti: Normal doğum sonrası çevresel faktörler ile vajinada gevşeme oluşabilir ve bu gevşeme kalıcıdır. Gevşeyen vajina cinsel isteksizliğe sebep olur. Vajinoplasti ameliyatıda genişleyen vajen daraltılır. Bir gün yatış gerektiren bu uygulama mutlaka konusunda uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Yanlış yapılan daraltma işlemlerinin sonucunda bir takım sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. İşlem ortalama 1 saat sürmektedir. Başka genital problemlerle kombine edilebilir. Ortalama 8 hafta cinsel perhiz önerilir.

Normal doğum sonrası çevresel faktörler ile vajinada gevşeme oluşabilir ve bu gevşeme kalıcıdır. Gevşeyen vajina cinsel isteksizliğe sebep olur. Vajinoplasti ameliyatıda genişleyen vajen daraltılır. Bir gün yatış gerektiren bu uygulama mutlaka konusunda uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Yanlış yapılan daraltma işlemlerinin sonucunda bir takım sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. İşlem ortalama 1 saat sürmektedir. Başka genital problemlerle kombine edilebilir. Ortalama 8 hafta cinsel perhiz önerilir. Himenoplasti: Himen ya da bilinen adıyla kızlık zarı vajen bölgesinden 1 – 2 cm kadar içeride bulunur. Cinsel ilişki, spor aktiviteleri ile yırtılabilir ya da bazı kadınlarda doğuştan bulunmayabilir. Himenoplasti ameliyat yöntemi ile kızlık zarının tekrar dikilebilmesi mümkündür. İşlem için zarın artıkları kullanılabilir, uygun olmadığı durumlarda ise hastadan lokal dokular alınır. Küçük bir cerrahi işlemdir ve yarım saat içinde tamamlanır. Hasta ertesi gün gündelik yaşamına geri dönebilir. Tamamen iyileşme ise 6 haftayı bulur. Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken nokta ise temizliktir. Bu konuda doktor tavsiyesine uyulması iyileşme sürecinin hızlı ve başarılı şekilde tamamlanması açısından önemlidir.

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