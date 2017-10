Evlilik, doğru insanla yapıldığı zaman son derece keyifli ve mutluluk verici bir birlikteliktir. Evlilikte önemli olan pek çok faktör vardır. Çiftlerin birbirleriyle iyi anlaşmaları, aralarındaki sevgi, saygı ve sadakat vazgeçilmez unsurlardır. Bununla birlikte evliliğin üzerine oturduğu bir temel vardır ki o olmazsa bu müessesenin düzgün yürümesi mümkün değildir. Bu temel seks ve cinselliktir.

Seks evliliğin içindeki en önemli paylaşımlardan biridir. Çünkü seks eylemi yalnızca çocuk sahibi olmak için yapılmaz. Bu eylem çiftleri birbirine yakınlaştırır ve aralarındaki birlik ve beraberlik bağını kuvvetlendirir. Bir çift, evlilikten önce cinsel birliktelik yaşamadıysa, evliliğin gerçekleştiği ve çiftin ilk kez seks yapacakları geceye gerdek gecesi denir. Daha önce seks yapmamış olan çiftte bu geceye has stres, gerginlik, korku ve hatta mahcubiyet oluşması son derece normaldir.



Türkiye, cinselliğin tabu olarak görüldüğü bir ülkedir. Özellikle küçük yerlerde yaşayan genç kızlar, seksle ilgili bilgi sahibi olmadan evlenirler. Erkekler ise genellikle kulaktan dolma bilgilere sahiptir. Cinsellikle ilgili bilgisi olmayan kadınlar, ilk gece eşleriyle birlikte olduklarında müthiş bir acı duyacaklarını ve yoğun bir kanama yaşayacaklarını düşünerek endişelenebilirler. Erkekler ise sertleşme problemi yaşayacaklarından ya da erken boşalma ile başarısız olacaklarından korkarak büyük bir stres yaşayabilirler.



Gerdek Gecesi Nasıl Olur

İnternetin varlığı gerdek gecesinin stresini biraz da olsa azalttı. Artık çiftler kafalarındaki soruların yanıtlarına internet aracılığıyla ulaşabiliyor. Bununla birlikte özellikle seks konusunda internette de yoğun bir bilgi kirliliği söz konusu.



Peki, ilk gece yapılması gerekenler nelerdir? Öncellikle çiftlerin kendilerini tamamen doğal olarak içgüdülerine bırakmaları gerekir. Güvenilir kaynaklardan, tıp kitaplarından ya da alanında uzman hekimlerin görüşlerinden yararlanılabilir.



Özellikle kadınlarda ilk gece korkusu daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Acı çekme korkusuna kızlık zarının ağrılı biçimde yırtılma korkusu ve dahası kızlık zarının yırtılmaması ve hiç kan gelmemesi korkusu eşlik ediliyor. Cinsel baskının yoğun olarak yaşandığı yerlerde, kanama olmaması genç kadınların daha önce cinsel ilişkiye girmiş olduğu anlamına geliyor. Burada kadınların her kızlık zarının aynı olmadığını bilmesi gerekiyor. Kızlık zarı hiç acı vermeyebilir, elastikse acı vermez ve hatta kanama yapmaz. Eğer kadınlar bu bilgileri öğrenebilme şansına sahip olsalardı, pek çok çiftin ilk gecesi çok daha keyifli geçerdi. Elbette bu konuda çiftlerin arasındaki iletişim ve güven ilişkisi de son derece önemlidir.



Gerdek Gecesinde Ne Yapılmalı

Nedense toplumda düğün gecesi olan gerdek gecesinde mutlaka ilişkiye girilmelidir diye bir düşünce var. Halbuki çiftler ilk cinsel ilişkilerini bu gece gerçekleştirmek zorunda değiller. Düğünler stresli etkinliklerdir. Yorgunluk ve gerilim de işin içine girdi mi çiftler ilk gece sevişmek istemeyebilirler ve bunda yanlış bir durum yoktur. Önemli olan çiftlerin içgüdülerine uymaları ve içlerinden geldiği gibi davranmalarıdır. Bu şekilde aralarındaki ilişki de daha keyifli olur. Bununla birlikte birbirini seven bir çift zaten ten temasına girdikten sonra ilişkilerinin devamı gelecektir. Gerdek gecesi ilişkiye girmek için seks konusunda uzman olmak gerekmez. İnsanların içlerinde doğuştan gelen seks güdüleri vardır, birbirini seven bir çiftin karşılıklı duyduğu şehvet duygusu da sorunsuz bir cinsel ilişkiye dönüşecektir. Gerdek gecesinde nasıl ilişkiye girileceğini düşünmeden önce aslında nasıl korunmak gerektiğini düşünmek daha sağlıklıdır. Çift hemen çocuk sahibi olmak istemiyorsa korunma yöntemlerine cinsel ilişki öncesinde karar vermiş olmalıdır.



Gerdek gecesini güzel geçirmek için öncelikle üzerinizdeki baskıdan kurtulmanız ve kendinizi rahat bırakmanız gerekir. İlk ilişkide kadın kendini gereğinden fazla kasabilir ya da erkek erken boşalabilir. Bu durum erkeğin bir problemi olduğunu ya da kadının vajinismus olduğunu göstermez. Bu daha ilk gece ve çiftler gerginlikten dolayı cinsel ilişkiye girme konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Bu durum son derece doğaldır.



Sorunsuz ve acısız bir cinsel birleşme için erkeğin erekte olması, kadının ise vajinal ıslaklığa sahip olması gerekir. Bunların gerçekleşmesi için uzun bir ön sevişme şarttır. Bu ön sevişme kadının ve erkeğin gerginliğini atması ve mahcubiyet hislerinden kurtulmaları için de faydalıdır. Bu noktada özellikle erkeğin aceleci olmaması ve eşine sabırlı davranması gerekir. Kadının vajinal ıslaklığı yeterli seviyeye gelmezse birleşme sırasında çok canı yanabilir. Bu durum kadının ilişkiden korkması ile de sonuçlanabilir. Kadının ilk ilişkisinde travma yaşamaması erkeğin şefkatli davranması gerekir.



Bu gece ilk kez cinsel ilişkiye girilecekse, çok fazla esneklik ve tecrübe gerektiren pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Kadının altta, erkeğin üstte olduğu misyoner pozisyonu başlangıç için idealdir. Bu pozisyonda hakimiyet erkekte olur ve kadın ne yapacağını bilemez durumda kalmaz. Ayrıca çiftlerin arasında göz teması kurulabildiği için de duygusal anlamda doyurucu bir pozisyondur. Burada da erkeğin kadının ritmine uyması, canı acıdığı zaman şefkatli davranmayı bilmesi ve kadının da zevk almasını sağlaması evlilik boyunca yaşayacakları tüm cinsel ilişkilerin daha sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayacaktır.