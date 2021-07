Günaydın öpücüğü ve daha fazlası

YAZI: BARAN ALIŞKAN

Karanlık bir ormanın derinliklerindeyiz. Çevremizi ürkek bakışlarla izliyor ve nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Çevreden gelen belli belirsiz çıtırtılar ise biri veya birileri tarafından takip edildiğimizi gösteriyor. Sesin kaynağı sağımızdaki çalılık mı, yoksa arkamızdaki kızılçam topluluğu mu? Emin değiliz... Çıtırtıların sıklaştığını işittiğimizde kalp atışlarımız da dışarıdan duyulabilecek seviyeye geliyor. Yüksek desibelde bir çığlık, sırtımızda hissettiğimiz bir dokunuşla birlikte vücudumuzu bir şimşek gibi ileri atan kaslarımızla yüzleşiyoruz… Nefes nefese bir koşu, sisle kaplı bir ormanda belli belirsiz sesler hala peşimizde.Bu koşunun nerede biteceğini bilmiyoruz ama koşarak kaçabileceğimizden eminiz. Her şeyi geride bırakmaya çok yaklaştığımız o anda ise ayağımızın altından kayan yerle birlikte büyük bir dehşete kapılıyor ve o tanıdık havada süzülme hissiyle bir anda sıçrıyoruz. Günaydın! Hepsi geçti…

Hollywood filmlerini aratmayan, gerilim kategorisinde en azından ‘En iyi kurgu ödülü’ne aday olabilecek bir kabusun sonunda güvende olduğumuz hissiyle buluşuyoruz. Rahatlama duygusu tüm bedenimizi sarmaya devam ediyor ve adrenalin dolu bir rüyanın ardından, partnerimize sarılarak bir günaydın öpücüğü veriyoruz. Bu öpücük ilerleyen dakikalarda yalnızca bir başlangıç olarak hatırlanacak. Nereden mi biliyoruz? Çünkü yapılacaklar listemizin ilk sırasında ‘sabah seksi’ olacağını ikimiz de biliyoruz! Bir rüyadan diğerine geçmenin en ideal yolunu keşfetmek için şartlar hayli müsait. Bir tutam şefkat, göz kararı tutku ve alabildiğine aşkla dudaklar buluşacak... Uyku mahmuru partnerle sabahı kutlayacak bu eylem, uyanışların en keyiflisi olarak ‘ne sabahtı ama!’ sözleriyle hatırlarımızın da zirvesinde yer alacak. İç sesimizi bastıran melodi ise Şebnem Ferah’ın sesinden duyulacak: ‘Günaydın sevgilim, ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?’

HER ŞEYİN İLACI: SABAH SEKSİ

Hayatı içinde bazı sürprizler bulunduran sıradan bir yol hikayesine benzetilebiliriz. Bu yolun ne kadar keyifli ya da sıkıcı olabileceği ise dış etkenlere rağmen yolcunun kararlarıyla şekilleniyor. Her sabah olduğu gibi alarm çalacak, ütülü kıyafetler giyilecek, yola çıkılacak ve iş başına geçilecek. Saatler özgürlüğü gösterdiğindeyse dönüş macerası, akşam yemeği, mümkünse birkaç bölüm son dönemde çok konuşulan o dizi izlenecek ve uyku vakti. Şehir hayatının bu monotonluğunda alarmdan hemen sonra taze demlenmiş dumanı tüten bir fincan kahveyse çölde bir vaha gibi ertesi sabahınızı şenlendirecek. Acele edişleri keyiflendirecek, geç kalışları sebeplendirecek, mutsuz sabahları yok edecek ve mesai saatlerini çekilir kılacak bir aktivite her şeyin ilacı olacak.

100 PUANLIK SABAH

Ateşli bir alarm olarak kabul edebileceğimiz sabah seksi, alışılagelmiş akşam eylemlerine nazaran mental ve fiziksel olarak üzerimizde daha olumlu bir etkiye sahip. Öncelikle, yataktan kalkmayı daha ileri bir zamana ertelediği için ilk puanı hanesini yazdırıyor. Zor olacağı her halinden belli güne karşı bir stres kırıcı etkisini de yok sayamayız. Önemli bir toplantıdan, teslim edilecek bir rapordan veya bir iş görüşmesinden önce ne kadar stresli olduğunuzu hatırlayın. Sıradan bir iş gününün stresi ya da pazartesi sendromu da listeye eklenebilir. Tüm bu stres kaynağına göğüs gerecek ve çözüme kavuşturacak stres kırıcı olarak ikinci puanı da zevkle hanesine yazıyoruz.

Sabahları zihninizin günün geri kalanına oranla daha berrak olduğunu ve arzularınızın da bundan nasibini aldığını fark ettiniz mi? Arzular, herhangi bir baskı ve tesir altında kalmadan günlük kotasını doldurmak için hazır. Laf aramızda, dinlenmiş bir vücudun cinsel olarak uyarılması iki taraf için de avantaj olarak öne çıkıyor. Evet, bir puan daha! Her pazartesi diyete başladığımız bugünlerde bir sabah egzersizine ne dersiniz? Henüz karnınız açken tempolu bir egzersiz kalori yakmanızı sağlayacaktır. Elbette bu noktada, yakılacak kalorinin efor ve pozisyona bağlı olduğu gerçeğini es geçmeyelim. Bu puan sağlıklı yaşayanlara geliyor!

Sabah seksiyle salgılanan halk arasında mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfin sayesinde uçan kuşa, doğan güneşe ve sevimsiz iş arkadaşlarına dahi içten bir ‘günaydın!’ deme ihtimali de mutlaka hesaba katılmalı. Bu mutluluk hali üretkenlik ve yaratıcılık hanenize de puan eklemeyi unutmuyor. Şuraya bakın, resmen puanda kampanya! Aynı zamanda bir uyandırma servisi olarak görebileceğimiz aktivite ile partnerinizle olan bağlılığınız bir üst seviyeye çıkacak. Gün ışığı huzurundaki seks, saklamak istediklerinizi ortaya çıkaracak, dağınık saçlar ve uykulu gözlerle sürecek ve mümkünse orgazmla sonlanacak. Sloganımız çok net; mümkünse orgazm, herkese orgazm! Buna bağlı olarak, yine halk arasında aşk hormonu olarak bilinen oksitosini görebiliyor musunuz? Bakın, kuş cıvıltılarının ve güneş ışığının arasında süzülüyor!

ERKEN RANDEVU

Gecenin muhtelif saatlerinde kilitli kapılar ardında sakladığımız ateşli seremonimiz, büyük bir öğünün ya da fazla kaçırılan bir gecenin ardından düşük bütçeli bir şova dönüşebilir. Emre Altuğ’a hak verdiğimiz ‘Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden, belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz…’ sözlerini referans göstererek yeniden buluşmak üzere derin bir uykuya dalıyoruz. Sabah her şeye yeniden başlayacak ve sabah ilk iş Instagram, TikTok, Twitter ve WhatsApp’a bakmaktan daha keyifli bir maceraya yelken açacağız. Dağınık dikkatleri rahatlıkla toparlayabildiğimiz, tamamen odaklanabildiğimiz bu sabah; partnerimizi küçük dokunuşlar, cesaretlendiren öpücükler ve tercihe göre kışkırtan sözcüklerle havaya sokacağız. Dilerseniz uyumadan hemen önce birlikte planlayabileceğiniz bu erken randevuyla günlük planlarınıza geç kalma tehlikesini bertaraf edebilirsiniz. Üstelik birlikte duş alarak kuraklık tehlikesine karşı bir duruş sergileyebilir ve güne romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi, işe giderken veya günün ilk çayını demlerken gönlünüzce sosyal medyalar arası bir seyahate çıkabilirsiniz. Böylece sabah seksi, hanesine tasarruf ettiren bir puan daha yazdırıyor. ‘Yok, ben sabah insanı değilim.’ diyenlerdenseniz eğer; sabahın ve günün ilk ışıklarının kıymetini henüz anlamamış olabileceğinizi düşüneceğiz. Farklılık iyidir, bize güvenin!

Uyandığımız her günün bir öncekine benzediği bir dönemin sonunda kendimizi adeta Andie MacDowell ve Bill Murray’nin başrollerini paylaştığı ‘Bugün Aslında Dündü’ (Groundhog Day) filminde gibi hissediyoruz. Bill Murray’nin hayat verdiği Phil, her sabah aynı güne uyanarak zamanın içinde sıkıştığımız bu dönemin bir benzerini yaşıyordu. Biz ise aynı günü yaşamasak da her sabah benzer hisler, endişeler ve yoğun bir tempoyla karşılaşıyoruz. Hepimizin yeni bir şeylere fazlasıyla ihtiyacımız olduğunu da yürekten hissediyoruz.

HIZLANDIRILMIŞ SABAH RUTİNİ

Mum ışığı, jazz esintili çalma listeleri ve günün yorgunluğuyla süslenmiş öngörülebilir seksi farklılaştırmak için ilk adımı atın. Partnerinizle iletişim kurun ve onunla birlikte yeni yollarda aşkınızı kutlayın. İster romantik sözlerle başlayan bir sabah seansıyla ister evden çıkmadan ‘quickie’ yani hızlandırılmış seksle gününüzü ve birlikteliğinizi yeniliklerle tanıştırmayı başarabilirsiniz. Bu yalnızca bir adım, devamı gelecek… Bizim listemizde tüm puanları toplayan sabah seksi size göre değilse günün bir başka saatini de değerlendirebilirsiniz. Sonunda kimsenin arkasını dönüp uyumadığından emin olun, yeter. Her ihtimale karşı alarmınızı normalden daha erken bir saate kurmanızı tavsiye ederiz. Malum, yarın sabah neler olacağını bilemezsiniz… Şimdiden günaydınlar!

Ateşli bir alarm olarak kabul edebileceğimiz sabah seksi, alışılagelmiş akşam eylemlerine nazaran mental ve fiziksel olarak üzerimizde daha olumlu bir etkiye sahip.



İLGİLİ İÇERİKLER