Seks… Dört harfli kısacık bir kelime, ne kadar çok hata içerebilir? Sorunlar suçu partnere atmakla çözülmüyor. Kadınların da hataların bir kısmını üstlenmesi gerekiyor.

Yazı: Öznur Nizam

Sağlıklı bir cinsel yaşam ilişkiyi besliyor ve güçlendiriyor. Düzgün ilerlemeyen bir cinsel yaşam ise ilişkiyi olumsuz etkiliyor. İlişki, kumda ilerlemeye çalışan bir araç misali zorlanıyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Sema Bayçın Aytaçlar, “Cinsel yaşamdaki sorunlar; duygusal yakınlığın, biz olma hissinin ve bağlanma potansiyelinin azalmasına yol açtığı için ilişkiyi olumsuz etkiliyor. İlişkiyi zora sokuyor, vazgeçilmez olmasını azaltıyor” diyor.

Eğer siz de cinsel hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız, belki de hata sizde! Erkekler kadar kadınlar da seks esnasında hatalar yapıyor, belki de birçoğu bunun farkına bile varmıyor. Bu hataların oluşma sebebini Sema Bayçın şöyle açıklıyor: “Kadın beyni, işleyişi açısından cinsel eyleme hazırlık ve cinsellik esnasında odaklanmayı bozan uyaranların etkisinde kolay kalıyor. Ayrıca cinselliğin duygusal kısmı, bedensel haz kısmından daha büyük bir yer kaplıyor. Bu da kendi cinselliğine tam sahip çıkamamasına neden oluyor. Buna yanlış bilgi ve tutum eklenince hatalar oluşuyor.”

Peki, kadınlar seks esnasında yaptığı yanlışları nasıl düzeltebilir? Önce hataları bilmek gerekiyor elbette...

VÜCUDUNUZDAN UTANMAYIN

Kısa veya uzun, zayıf ya da şişman… Vücut tipleri kişiden kişiye göre farklılık gösteriyor. Kendini beğenmemek ise kişinin kendine yaptığı kötülüklerin başında geliyor. Çünkü beğenmeme, utancı da beraberinde getiriyor. Kadınlar daha küçük yaşlarda beyinlerine işlenen tabular, ‘evlenmeden olmaz’ gibi kalıplar yüzünden cinsellikten uzaklaşıyor. Sema Bayçın, kadınların kendi vücuduyla barışık olmamasının yetiştirilme sürecinde başladığını söylüyor ve nedenlerini şöyle sıralıyor: Kişiye cinsellikten kaçınmasının öğretilmesi, kadın bedeninin değersizleştirilmesi ve metalaştırılması, ahlaki ve dinsel söylenceler, kadının tek görevinin annelik olduğu yargısı, cinsel istek ve doyumun kadının saflığını bozduğu inancı, kadın için cinselliğin doğal bir dürtü olmadığı fikri. Bu tür ideolojilerle büyüyen bir kadın birçok sorunla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu sorunların başında çıplak kalamama ve kendi bedenine çıplakken bakamama geliyor. Kişi kendini rahat hissetmiyor, vücudunu sergilemekten korkuyor. Örneğin kadınların ışık kapalı bir şekilde seks yapma isteği buradan geliyor. Bu tutum partneri de etkiliyor. Kadın partnerinin ona bakmasını istemiyor, tensel temas konusunda çekingen davranıyor. Eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa, vücudunuzdan utanıp hareketlerinizi kısıtlamak yerine kendinizle barışın. Eğer vücudunuz konusunda özgüvenli olursanız utanma duygusunu da kaybedersiniz. Böylece her davranışınızda kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

AŞIRI TEPKİ GÖSTERMEYİN

Her gün aynı yerde aynı yemeği yemek... Hayal ederken bile sıkıldınız değil mi! Rutinleşen şeyler zamanla sıkıcı hale gelebiliyor. Bu yüzden yeni şeyler denemeye ve tarzınızı değiştirmeye açık olmalısınız. Özellikle erkekler, konu sekse geldiğinde yeni şeyler denemek istiyorlar. Kadınlar ise durumu yanlış anlıyor ve bunu kendilerine yapılan bir eleştiri olarak kabul ediyorlar. Aksine bu heyecan katmak için yapılan bir değişiklik olarak algılanmalı. Partneriniz yeni şeyler denemek istiyorsa aşırı tepki göstermekten kaçının ve sakince dinleyin. Psikoterapist Dr. Aytaçlar, kişinin yeni şeyler denemek için önce kendisini ikna etmesini gerektiğini söylüyor. Partnere güvenmek, zarar görmeyeceğine inanmak ve birlikte keyif alacaklarını düşünmekle yeniliklere olan bakış açısının değişebileceğini söylüyor.

DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN

Siz mutluluktan havalara uçarken onun suratı beş karış mı? İşte gerçek hayat böyle! Sizin seks için hazır olmanız partnerinizin de hazır olduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden ‘Erkekler her zaman sekse hazırdır’ algısını unutmanız, partnerinizi anlamaya çalışmanız gerek. Günlük hayatta yaşanan zorluklar stresi de beraberinde getiriyor. Stres ise cinsel hayatı doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Dr. Aytaçlar, “Stres, erkekte dürtü, istek, performans ve haz almada sorun yaratıyor. Cinsel yaşam potansiyelini etkiliyor” diyor. Yani seks yapmak istememesi aslında sizi istemediği anlamına gelmeyebiliyor.

ÇOK PASİF OLMAYIN

Oyunun içindeyken yedek oyuncuymuş gibi davranmayın, biraz harekete geçin. İlişkilerde olduğu gibi sekste de birlik olmak gerekiyor. Uyumlu davranıldığı takdirde alınan zevk de artıyor. Ancak kadınların yaptığı başlıca hatalardan biri seks sırasında pasif kalmak oluyor. Cinsel doyumu partnerin görevi olarak görüyorlar ve sorumluluğu erkeğin omuzlarına yüklüyorlar. Böyle bir durumda erkekler hem zorlanıyor hem de sıkılmaya başlıyor. Pasif bir partner ile ilişki kendi kendine konuşmaya benziyor aslına bakarsanız, bir süre sonra sıkıcı bir hal alabiliyor. Birliktelik arzusunu düşürebiliyor, performansı ve alınan zevki azaltıyor. Kadınların arzulanmayı daha çok önemsedikleri farz edilse de aslında bu erkekler için de önem taşıyor. Partnerden böyle olumlu duygusal bir tepki almak iyi bir motivasyon olabiliyor.

SORUNLARINIZI KONUŞARAK HALLEDİN

İzlediğiniz tüm romantik komedi filmlerini bir kenara bırakın şimdi, oradaki erkeklerin hayal ürünü olduğunu unutmayın. Erkekler ne yazık ki kadınların akıllarını okuyamıyor, ne düşündüklerini onlar söylemeden anlayamıyor. Bu yüzden yatakta bir sıkıntı yaşıyorsanız, bunu onlara kibar ve anlayışlı bir şekilde izah etmeniz gerekiyor. Çünkü eleştiri yolu tercih edildiğinde diyaloğun sonu tartışmaya varabiliyor. Dr. Aytaçlar; şikayet eder tarzda değil, çözümleyici bir şekilde yapılan konuşmanın daha uygun olacağını söylüyor. Herhangi olumsuz bir sözün beğenilmeme, istenmeme veya suçlanma gibi algılanabileceğini belirtiyor. Bu yüzden konuşma tarzı bu noktada büyük önem taşıyor.

KORKULARA TAKILI KALMAYIN

Korktuğunuzda kendinizi rahat hissedebiliyor musunuz? Hiç zannetmiyoruz. Çünkü korkan insan gerginleşir, hareketleri kısıtlanır ve gereğinden fazla düşünmeye başlar. Bunlar da cinsel isteksizliğe neden olur. Örneğin gebe kalma korkusu, evlilik öncesi ilişkilerde bekareti kaybetme korkusu, kadın cinsellik isterse ve bunu gösterirse partnerinin ne düşüneceği… Kadınların bir diğer korkusu da canlarının acıması oluyor. Bunu düşünürken bir türlü rahatlayamıyorlar. Haliyle sağlıklı bir cinsel ilişki de yalan oluyor. Yapılması gerekense, bu korkulardan kurtulmak. Biraz rahatlayın. Seks korkularak yapılacak bir şey değil. Aslına bakarsanız, dünyanın en keyifli şeylerinden biri!