Her gün orgazm kanser riskini azaltıyor

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Her gün orgazm olmak, prostat kanseri riskini azaltıyor.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre 40’lı yaşlarında, her gün orgazm olan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski daha az. 40 ila 49 yaşlarındaki erkekler üzerinde yapılan araştırmada; bir ayda 21 kez boşalan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski, ayda 4-7 kez boşalan erkeklere oranla yüzde 22 daha az. Araştırma 32.000 sağlıklı erkeği 18 yıl boyunca gözlemledi. Bu erkeklerden 4.000’inde prostat kanserinin ilerlemesi devam etti.



Araştırmayı yürüten Dr. Jennifer Rider’a göre veriler dikkatle yorumlanmalı çünkü gözleme dayalı yöntem kullanıldı. Sadece İngiltere’de her yıl 41.000 erkeğe prostat kanseri tanısı konuyor. 11.000’i bu kanser yüzünden hayatını kaybediyor.



Geçtiğimiz yıl Montreal Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre ise hayatları boyunca 20’den fazla kadınla seks yapan erkeklerin, prostat kanserinin en agresif türüne yakalanma oranları yüzde 19 daha az.



