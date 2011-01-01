Hızlı yiyip, hızlı araba kullanan erkekler dikkat!

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Hızlı yemek yiyip, hızlı araç kullanıyorsanız 'denetimsiz boşalma' sorunu yaşıyor olabilirsiniz...

Antalya'da düzenlenen Cinsel Sağlık Kongresi'nde konuşan Tıbbi Seksoloji Danışmanı Dr. Akif Poroy, Türk toplumunun yüzde 70'e yakınının cinsel bozuklukları sağlık sorunu olarak görmediğini belirterek, "Yani üfürükçüye gitmek veya dua etmek gerektiği düşünülüyor" dedi.



Türkiye ve dünyadan uzmanların katılımıyla Antalya'da düzenlenen 21'inci Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi'nde erken boşalma ile boşalma ve orgazm sorunları konuşuldu. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Bursa Şube Başkanı Psikolog Şahin Uçar, erkekte 'denetimsiz boşalma' olarak nitelendirdiği erken boşalma sorununu anlattı.



GENÇ ERKEKLERDE SIK GÖRÜLÜYOR

Erkeklerin yüzde 75'inin cinsel birleşmede 2 dakika içinde boşaldığını aktaran Şahin Uçar, ilk kez cinsel ilişkiye giren genç erkeklerde ise denetimsiz boşalmanın sık görüldüğünü söyledi. Denetimsiz boşalan erkeklerin eşlerinin genellikle orgazm taklidi yaptığını belirten Uçar, denetimsiz boşalma sorunu yaşayan erkeklerin partnerlerinde ikincil bir sorun olarak cinsel ilgi ve istek azalması ya da orgazm bozukluklarının ortaya çıktığını dile getirdi.



ERKEN BOŞALMANIN PEK ÇOK BELİRTİSİ VAR

Denetimsiz boşalmada; kontrolsüz bir şekilde boşalma, cinsel tatminde azalma, suçluluk, utanç duyma, değersizlik ve yetersizlik, hayal kırıklığı, zamanla meydana gelen cinsel isteksizlik ve ilk boşalmadan sonra ikinci cinsel birleşme için ısrarcı olma gibi belirtilerin ortaya çıktığını kaydeden Şahin Uçar, penis cildinin aşırı hassasiyeti, magnezyum düşüklüğü ve tahrik olma sürecinin yetersiz algılanması gibi konuların denetimsiz boşalma nedenleri arasında yer aldığını aktardı.



CİNSELLİKTE YETİŞTİRİLME TARZI ÖNEMLİ

Denetimsiz boşalmanın altında yatan nedenlerden de bahseden Şahin Uçar, "Mastürbasyon yaparken veya ilk cinsel deneyiminde basılan veya yakalanan bir erkek sonraki cinsel deneyimlerinde tüm dikkatini dışarıya yöneltir, kendi uyarılmasını ve geri dönülmez noktasını fark edemez, hazza ve duygularına odaklanamaz, cinsel enerjisini endişe, korku ve kaygıya yatırır. Cinsellikle ilgili suçlayıcı, cezalandırıcı ve utandırıcı yetiştirilme tarzı önemli bir etkendir" diye konuştu.



HIZLI YEMEK YİYİP, HIZLI ARABA KULLANIYORLAR

Denetimsiz boşalmada tüm meselenin erkeğin bedensel hislerini fark edememesiyle ilgili olduğuna vurgu yapan Şahin Uçar, yükselen cinsel heyecanını fark edemeyen erkeğin erken boşaldığını kaydetti. Uçar, denetimsiz boşalan erkeklerin hızlı yemek yemek, hızlı araba kullanmak, her konuda aceleci davranmak, çabuk sinirlenmek, kontrolsüz davranmak, çok çabuk güvenmek ya da güven duymada zorlanmak, kaygılı ruh hali, çocukluklarında babalarıyla sorunları olmak, çocukluklarında yataklarını ıslatmak ve genellikle eğitim düzeyi yüksek olmak gibi ortak özelliklere sahip olduğunu kaydetti.



ERKEK EŞİNİ TATMİN ETMEYİ BIRAKMALI

Denetimsiz boşalmanın tedavisinde cinsel terapinin önemli olduğunu anlatan, Şahin Uçar şöyle dedi:

"Erkek eşini düşünmeyi, yani onu tatmin etmeyi bırakmalıdır. Erkeğe 'boşalmamalıyım' düşüncesi yerine 'boşalırsam boşalayım ama önce haz almalıyım' düşüncesi yerleştirilmelidir. Cinselliğin rahatlamış bir şekilde tadını çıkarmayı öğrenmek gerekir. Cinsel terapide kadının bakışı çok önemli, hatta terapinin başarı ya da başarısızlığını sağlayan önemli bir etkendir. Kadının sürece aktif katılımı da terapistin uygulamalarını veya erkeğin var olan durumla baş etmesini sağlamada önemli yere sahiptir. Bu açıdan terapi sürecinde kadınlar var olduğunu, önemsendiğini, işlevi olduğunu ve düşünüldüğünü her zaman fark etmelidir" diye konuştu.



KADINLARIN YÜZDE 64'ÜNDE ORGAZM SORUNU VAR

Tıbbi Seksoloji Danışmanı Dr. Akif Poroy ise kongre kapsamında 'Boşalma ve Orgazm Sorunları' başlıklı sunum yaptı. Orgazmın kendi başına bir sorun olduğunu söyleyen Dr. Poroy, son yıllarda yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuca göre dünyadaki kadınların yüzde 35'inde orgazm olamama sorununun ortaya çıktığını, bazı çalışmalarda bu rakamın yüzde 64'e kadar çıktığını dile getirdi.



ÜFÜRÜKÇÜYE GİTMEK GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Türkiye'deki kadınların çocukluk dönemlerinde 'bacaklarını bitiştir' ve 'şu ayıptır, günahtır' gibi söylemler nedeniyle evlendiklerinde orgazm sorunları yaşadıklarını vurgulayan Dr. Poroy, "Türkiye'de son yıllarda yapılan bir araştırmada, toplumda cinselliği 'ayıp' sayanların oranı yüzde 44 olurken, bir başka araştırmada da 'günah' diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı. Bir farklı araştırmada ise toplumun yüzde 12'si tiksinti verici olarak nitelendiriyor. 'Cinsel bozukluklarda kime gidersiniz?' diye sorulan bir araştırmada ise yüzde 67'lik kesim bunun bir sağlık sorunu olduğunu düşünmüyor. Yani üfürükçüye gitmek gerektiğini veya dua etmeyi gerektirdiğini düşünüyor" dedi.



İLAÇLAR ORGAZM OLAMAMAYI ETKİLİYOR

Türkiye'deki kadınların orgazm sorunu yaşamasında Türk erkeklerindeki sertleşme sorununun önemli etken olduğunu vurgulayan Dr. Poroy, 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türk erkeklerinin yüzde 49'unda ileri derecede sertleşme sorunu saptandığını belirtti. Kadınların orgazm olamamasında yüksek tansiyon ilaçlarının da önemli etkisi olduğunu kaydeden Dr. Poroy, psikiyatrik hastalıklarda kullanılan pek çok ilacın da kadında orgazm olamama sorunu yarattığını anlattı.



(DHA)



