Sadece dokunarak seks mümkün mü? Evet! Bir cinsel birleşmeden değil, dakikalar hatta saatler boyunca dokunmaktan, dokunulmaktan, sevmekten, sevişmekten, huzurdan, romantizmden, mutluluktan ve aşktan uçmaktan söz ediyoruz.

Yazı: Dilek Girgin

Her şeyi hızlı ama çok hızlı tüketiyor ve sonuç odaklı yaşıyoruz. Günümüzün gerçeği bu, öyle değil mi? Cinsel hayatımız da bundan nasibini alıyor. Bu kuşkusuz ki hepimizin cebinde olan bir bilgi. Ama başka adımlar atmak, bedenimizin ritmine uyum sağlamak, bedenimizle ruhumuzu bütünleştirmek, uyumlamak, enerjimizi ortaya çıkarmak, cinsel ve ruhsal hayatımızda bambaşka diyarlara yelken açmak da mümkün. Dokunarak seks işte bunları vadediyor. Dokunarak seks, eski Uzak Doğu öğretileri Taocu ve Tantra seksin çağrışımlarına açık. Ama bu öğretilerin ritüellerine uymak zorunda değilsiniz. Sadece kendinizi rahat bırakmanız, sevginizi ve enerjinizi katmanız yeterli. Dokunarak seks güvenle, değer vermeyle, yeni deneyimlere açık olmayla ilerleyebilecek bir süreç.

SİZE NE KATACAK?

Dokunarak seksin hazzı eşinize bakışınızı yenileyecek, aşkınızı canlandıracak, ilişkinize yeni bir renk katacak. Zaten iletişim dokunmayla başlar. Dokunarak birbirinizi daha iyi anlayabilecek, daha çok empati kurabilecek, sorunlarınızı daha rahat çözebilecek, daha yapıcı olabileceksiniz.

NASIL MI YAPACAKSINIZ?

Aslında çok basit, adı üstünde; sadece dokunacaksınız. Ama bazı minik tüyolar da vereceğiz size.

• Zaman ayırın. Dokunarak seks, 15 dakikada sonlanacak bir paylaşım değil. Bu nedenle zaman yaratın, saatlerinizi buna ayırın. Bu süreçte de tamamen kendinize ve eşinize konsantre olun.

• Hazırlanın. Duş alın, yatağınıza mis kokulu çarşaflar yayın, hafif ve rahatlatıcı bir müzik açın, ortamın ışığını loşlaştırın, dilerseniz mum yakın. Yumuşaklığından, akışkanlığından ve uyarıcı kokularından yararlanacağınız masaj yağlarını yanı başınızda tutun; dokunuşlarınıza zaman zaman yağları da katın.

• Güvenin ve utanmayın. Kendinizi saatlerce hazzın kollarına bırakacaksınız. Bu noktada karşılıklı güven çok önemli. Dokunarak sekste tedirginliğe, utanmaya yer yok. Vücudunuzdan örtmeye çalışmayın; size göre ne kadar kusurlu olursa olsun. Unutmayın, sevginin ve sevişmenin vücut güzelliğiyle bir ilgisi yok. Hissettiklerinizi ve tepkilerinizi açıklıkla ortaya koyun ve eşinizle birbirinizi yönlendirin. Samimi ve doğal olun, gülümseyin.

Dokunmaktan ve dokunulmaktan çekinmeyin. İşin özü dokunmak. Kendinizi dokunulmanın, sevmenin ve sevilmenin kollarına bırakın. Sürekli dokunarak birbirinizi uyarın.

• Keşfedin. Ayak parmakları, ayak bilekleri, el parmakları, avuç içleri, sırt, ense kökü, dudak kenarları, göğüs uçları, cinsel organların çevresi.. Kadınların tüm vücudu sevişme esnasında erojen bölgeye dönüşüyor ama bu erkekler için de mümkün. Keşfedecek o kadar çok nokta var ki, keşfedin!

• Kendinizi akışa bırakın. Eşinizin verdiği tepkiler en büyük yönlendiriciniz olacaktır. Ama bundan da önemlisi içgüdülerinize güvenin ve kendinizi akışa bırakın.

• Konuşmayın. Sevişme sırasında konuşmaktan hoşlanıyor olabilirsiniz ama farklı bir ritüel yaşıyorsunuz ve burada konuşmaya yer yok. Sözcükleriniz parmaklarınızın ve dudaklarınızın ucunda.

• Koklayın. Belki farkında olmasak da çoğumuz koklayarak aşık oluyoruz. Kokumuzdaki kimya seks hayatımız üzerinde de etkili. Eşinizi öperken koklayın, bu duyduğunuz hazzı ve heyecanı artıracaktır.

NASIL DOKUNMALISINIZ?

• Dokunuşlarınız tüy gibi hafif olsun ama zaman zaman baskın hale gelsin, yani heyecan bir yükselip bir alçalsın.

• Kuvvetli temaslarınız sertlik içermesin.

• Dokunuşlara, hafif ısırmalar eşlik etsin.

• Ellerinizin ve dudaklarınızın yanı sıra ayaklarınız da dokunsun.

• Dokunmaya ikincil haz bölgelerinden başlayın. En yoğun olarak haz alınan noktalara sıra en son gelsin.

• Tepkilere göre dokunuşlarınızı yönlendirin.

• Öpüşmeleriniz de hafif başlasın, tutkuyla devam etsin, ardından yine hafiflesin...

İLHAM KAYNAĞI UZAK DOĞU ÖĞRETİLERİ

Dokunarak seksi ille bir öğretinin içine sokmak durumunda değiliz. Ama en yakın olduğu öğretilerin Taocu seks ve Tantra seks olduğunu söyleyebiliriz. Kuralları ve ritüelleri olan bu öğretilerde temel amaç; beden ve ruh uyumunu sağlamak, cinsel enerjiyi ortaya çıkarmak ve mutluluğa ulaşmak.

TAOCU SEKS

Binlerce yıllık bir geçmişi olan bu Çin öğretisinde, boşalma kontrol altında tutulur ve boşalmadan da orgazm olunabileceği vurgulanır. Taocu sekste kadın ying, erkek ise yangdır. Ying hemen tahrik olmaz ama tatmin olması zordur, yang ise tam tersine hemen tahrik ve tatmin olur. İşte Taocu sekste, eşler birbirleriyle ilgilenerek, dokunarak hazlarını uzun süre devam ettirebiliyorlar. Bu şekilde bedenlerindeki enerjiyi serbest bırakmanın yanı sıra frekanslarını da eşitleyebiliyorlar. Taocu seksin kuralları dokunmak ve keşfetmek, hissederek sevişmek, denetimsiz boşalmamak ve hazzın çok daha ötesine ulaşmaktır.

TANTRA SEKS

Hinduizm ve Budizm’de yeri olan bu öğretide de amaç, cinsel birleşme değildir; hayatın değerini anlamak ve enerjinizi ortaya çıkarmak, mutlu olmak, duygusal ve bedensel tatmine ulaşmaktır. Eşlerin birbirini tamamlamasıdır, sevginin ve aşkın yüceltilmesidir, iletişimdir. Bu kadar da değil... Ayrıca dokunarak enerjinin birbirine aktarılmasıdır, dans ve uyumdur. Tantra seks, telaşsızdır ve hedef odaklı değildir. Tinsel bir atmosferin söz konusu olduğu Tantra sekste, bedensel olduğu kadar ruhsal doyum da ön plandadır.

“İNANILMAZ BİR DENEYİM”

Eşimle birbirimize dokunmaktan hoşlanırız. Ama dokunarak seks, bambaşka bir deneyim. Tabii ki her an yapılabilecek bir paylaşım değil, uzun zaman ayırmak ve konsantre olmak gerekiyor. Yılda 1-2 kez bunu yaşıyoruz. Tanımlamak gerekirse, çok net bir ifadeyle ‘inanılmaz’ diye tanımlarım. Eşimle birbirimize duyduğumuz sevginin ve aşkın, kimi zaman sakin kimi zaman coşkun bir devinimle ortaya çıkışını sağlıyor dokunarak seks. Birbirimize daha yakın oluyoruz, bambaşka bir gözle bakıyoruz. Sonunda müthiş bir doyum hissi ve ruh dinginliği yaşıyoruz. Mine Ö. / 35 yaşında

“DUYGU YOĞUNLUĞU, HAZ, HUZUR, AŞK, SEVGİ...”

Kelimelere sığmayacak bir duygu yoğunluğu, haz, huzur, aşk, sevgi... Gerçek dışı geliyor olabilir kulağa ama bir cinsel birleşme olmadan, sadece dokunarak orgazm olmak mümkün. Saatler boyunca üstelik. İki kez yaşadım bunu, ikisinde de spontane bir şekilde gerçekleşti aslında. Dokunmak ve dokunulmak, keşfetmek ve keşfedilmek... Uzun ilişkilere fevkalade bir dinamizm getiriyor. O süreçte ve sonrasında hayata bambaşka bir gözle bakıyorsunuz. Ayşecan D. / 41 yaşında

“SEKSE BAKIŞIM FARKLILAŞTI”



Her ilişkinin bir vücut dili var. Biz de eşimle özel bir şey yakaladık diye düşünüyorum. Cinsel ve duygusal hayatımızda önemli pürüzler olmasa da, birbirimize daha çok dokunmanın sihirli etkisini de görmüyor değiliz. Eşimi farklı bir bakış açısıyla yeniden keşfetmenin, onun mutluluğunu izlemenin, gözlerindeki ışıltıyı görmenin değeri çok başka. Süreçte ben de kendimle ilgili çok fazla şey keşfettiğimi düşünüyorum. Sekse bakışımın çok farklılaştığı bir gerçek. Ahmet M. / 38 yaşında