Yeni tıbbi uygulamalarla kadın cinsel organının şekli düzeltiliyor.
Sevişmekten kaçınan veya cinsel ilişkiden yeterince haz alamadığından
yakınan kadınların sorunlarının altında yatan en önemli nedenlerden
biri, cinsel organlarıyla ilgili estetik kaygıların olması. Özellikle
doğum sonrası genişleyen vajina, hem kadınların hem de partnerlerinin
cinsel ilişki sırasında yeterince haz almalarını engelliyor. Üstelik
sorun sadece bununla da kalmıyor; kadınlar, genişleyen vajinaları
yüzünden idrar kaçırma gibi sağlık problemleriyle de karşı karşıya
kalabiliyor.