Bu noktada cinsel ilişki için belirleyici olan; gebeliğin sağlıklı ilerleyip ilerlemediğidir. Yani gebelik riskli ise, çiftin cinsel ilişki için mutlaka doktoruna danışması
gerekmektedir. Hamilelik sürecinde ortaya çıkan sorunların doğrultusunda cinsel
ilişkini kısıtlanması gerekebilir. Özellikle
düşük riski, erken doğum riski,
kanama ve enfeksiyon gibi sorunlar hamilelik sürecinde cinsel ilişkiyi
sınırlandırmaktadır.
Cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?
Bebek, rahim içerisinde gebelik kesesinde gelişimini sürdürmektedir. Bu kesenin içerisi rahim içi sıvılarla doludur. Hem konum, hem de kese sayesinde ilişki sırasında temas kesinlikle söz konusu değildir. Bu sebeple de bebeğe zarar gibi bir durum söz konusu değildir. Yalnızca, riskli gebeliklerde cinsel ilişki, hayati tehlike doğurabilir. Bu sebeple de riskli gebeliklerde doktora cinsel ilişki konusunda mutlaka danışılmalıdır. Bunun dışında cinsel ilişki için öncelikle akıntı, kanama ve enfeksiyon varlığının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu belirtilerin olmamasıyla beraber doktorunuzun düşük tehlikesi gibi riskli gebelik durumunuz hakkında uyarıda bulunmadıysa ve ilişki sınırlandırılmanız yoksa cinsel ilişkiye girebilirsiniz.
Kadınların bu noktada dikkat etmesi gereken diğer konu ise;
orgazmı sırasında rahim kasılmalarının gebelikle beraber artacağıdır. Bu
durumdan endişe edilmemelidir. Hamilelikte cinsel ilişki dikkat edilmesi
gereken önemli bir konudur. Çiftlerin cinsel ilişki kararından önce mutlaka
doktora başvurması ve önerileri doğrultusunda hareket etmesi gerekir. İlişki
esnasında ya da sonrasında herhangi bir kanama durumu meydana geliyor ise vakit
kaybetmeden bir an önce doktora başvurulması önerilmektedir.
Hamilelikte prezervatif kullanılmalı mı?
Hamilelikte meydana gelebilecek enfeksiyonlar oldukça tehlikelidir. Bu sebeple de her zaman için prezervatif kullanmak daha doğru ve güvenli bir tercih olacaktır. Ayrıca kayganlaştırmak amacı ile krem ya da losyon tarzı ürünlerden uzak durulması gerekir.
Hamilelikte kaçıncı aya kadar cinsel ilişki yaşanabilir?
Şayet anne adayının düşük ya da erken doğum hikayeleri mevcut ise ya da tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemleri ile gebe kalınmış ise, hamilelik öncesi servikal yetmezlik tanısı konulmuş ve genital enfeksiyona sahip anne adaylarının, doktorun izin vermediği takdirde cinsel ilişkide bulunması sakıncalıdır. Şayet hamilelik sağlıklı ilerliyor ve herhangi bir tıbbi sakınca söz konusu olmuyor ise cinsel ilişkide bulunulabilir. Anne adayı kendini iyi hissettiği her ayda cinsel ilişkide bulunabilir.
Ancak gebeliğin son üç aylarında spermin prostaglandin hormonu
içermesi nedeni ile serviksin açılmasına ve meme başının uyarılması ile orgazmın neden olduğu oksitosin
salınımı rahim kasılmalarına yol açabileceği riski ile cinsel ilişki sıklığı
azaltılmalı ve meme başı uyarımından kaçınılmalıdır.
Hamilikte cinsel ilişkinin yasak olduğu durumlar:
- Düşük tehlikesi
- Erken doğum riski
- Nedeni belirlenemeyen vajinal kanama
- Gebelik kesesinin erken açılması ve suyun gelme riski
- Plasentanın rahim ağzına yerleşmesi
- Baba adayının cinsel yolla bulaşan hastalığa
sahip olması
- Anne adayının
HPV virüsünü
taşıyıcı
olması
- Tek gebeliklerde son 1 ay, çoğul
gebeliklerde ise son 3 ay cinsel ilişkide bulunulmaması önerilir.
Hamilelikte cinsel ilişki için dikkat edilmesi gerekenler
nelerdir?
- Doktorun yasakladığı dönemlerde kesinlikle cinsel ilişkide bulunulmaması gerekir.
- Cinsel ilişki esnasında ya da sonrasında
kanamanın olması
halinde mutlaka doktora başvurulması
gerekir.
- Kimyasal kayganlaştırıcı maddelerin kullanılmaması önerilir.
- Aromalı
prezervatif kullanımından uzak durulması gerekir.
- Cinsel birliktelikte doktorunuzun önerdiği pozisyonlar tercih edilmelidir.
Kaynak: http://www.tupbebeknedir.com/kac-aylik-hamileyken-iliskiye-girilmez