Hamilelik boyunca cinsel ilişkide bulunmakta herhangi bir sakınca yoktur. Cinsel ilişki, anne adayının rahat hissettiği haftalara kadar serbesttir.

Bu noktada cinsel ilişki için belirleyici olan; gebeliğin sağlıklı ilerleyip ilerlemediğidir. Yani gebelik riskli ise, çiftin cinsel ilişki için mutlaka doktoruna danışması gerekmektedir. Hamilelik sürecinde ortaya çıkan sorunların doğrultusunda cinsel ilişkini kısıtlanması gerekebilir. Özellikle düşük riski, erken doğum riski, kanama ve enfeksiyon gibi sorunlar hamilelik sürecinde cinsel ilişkiyi sınırlandırmaktadır.

Cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Bebek, rahim içerisinde gebelik kesesinde gelişimini sürdürmektedir. Bu kesenin içerisi rahim içi sıvılarla doludur. Hem konum, hem de kese sayesinde ilişki sırasında temas kesinlikle söz konusu değildir. Bu sebeple de bebeğe zarar gibi bir durum söz konusu değildir. Yalnızca, riskli gebeliklerde cinsel ilişki, hayati tehlike doğurabilir. Bu sebeple de riskli gebeliklerde doktora cinsel ilişki konusunda mutlaka danışılmalıdır. Bunun dışında cinsel ilişki için öncelikle akıntı, kanama ve enfeksiyon varlığının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu belirtilerin olmamasıyla beraber doktorunuzun düşük tehlikesi gibi riskli gebelik durumunuz hakkında uyarıda bulunmadıysa ve ilişki sınırlandırılmanız yoksa cinsel ilişkiye girebilirsiniz.

Kadınların bu noktada dikkat etmesi gereken diğer konu ise; orgazmı sırasında rahim kasılmalarının gebelikle beraber artacağıdır. Bu durumdan endişe edilmemelidir. Hamilelikte cinsel ilişki dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Çiftlerin cinsel ilişki kararından önce mutlaka doktora başvurması ve önerileri doğrultusunda hareket etmesi gerekir. İlişki esnasında ya da sonrasında herhangi bir kanama durumu meydana geliyor ise vakit kaybetmeden bir an önce doktora başvurulması önerilmektedir.

Hamilelikte prezervatif kullanılmalı mı?

Hamilelikte meydana gelebilecek enfeksiyonlar oldukça tehlikelidir. Bu sebeple de her zaman için prezervatif kullanmak daha doğru ve güvenli bir tercih olacaktır. Ayrıca kayganlaştırmak amacı ile krem ya da losyon tarzı ürünlerden uzak durulması gerekir.

Hamilelikte kaçıncı aya kadar cinsel ilişki yaşanabilir?

Şayet anne adayının düşük ya da erken doğum hikayeleri mevcut ise ya da tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemleri ile gebe kalınmış ise, hamilelik öncesi servikal yetmezlik tanısı konulmuş ve genital enfeksiyona sahip anne adaylarının, doktorun izin vermediği takdirde cinsel ilişkide bulunması sakıncalıdır. Şayet hamilelik sağlıklı ilerliyor ve herhangi bir tıbbi sakınca söz konusu olmuyor ise cinsel ilişkide bulunulabilir. Anne adayı kendini iyi hissettiği her ayda cinsel ilişkide bulunabilir.

Ancak gebeliğin son üç aylarında spermin prostaglandin hormonu içermesi nedeni ile serviksin açılmasına ve meme başının uyarılması ile orgazmın neden olduğu oksitosin salınımı rahim kasılmalarına yol açabileceği riski ile cinsel ilişki sıklığı azaltılmalı ve meme başı uyarımından kaçınılmalıdır.

Hamilikte cinsel ilişkinin yasak olduğu durumlar:



- Düşük tehlikesi

- Erken doğum riski

- Nedeni belirlenemeyen vajinal kanama

- Gebelik kesesinin erken açılması ve suyun gelme riski

- Plasentanın rahim ağzına yerleşmesi

- Baba adayının cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip olması

- Anne adayının HPV virüsünü taşıyıcı olması

- Tek gebeliklerde son 1 ay, çoğul gebeliklerde ise son 3 ay cinsel ilişkide bulunulmaması önerilir.

Hamilelikte cinsel ilişki için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?



- Doktorun yasakladığı dönemlerde kesinlikle cinsel ilişkide bulunulmaması gerekir.

- Cinsel ilişki esnasında ya da sonrasında kanamanın olması halinde mutlaka doktora başvurulması gerekir.

- Kimyasal kayganlaştırıcı maddelerin kullanılmaması önerilir.

- Aromalı prezervatif kullanımından uzak durulması gerekir.

- Cinsel birliktelikte doktorunuzun önerdiği pozisyonlar tercih edilmelidir.

Kaynak: http://www.tupbebeknedir.com/kac-aylik-hamileyken-iliskiye-girilmez