Kegel egzersizleri nedir, nasıl yapılır?

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Seks hayatınıza iyi gelecek öneriler...

Amerikalı Jinekolog Arnold Kegel Henry’in adıyla anılan Kegel egzersizleri, genital bölgelerdeki gevşeme sorununu çözmeyi amaçlıyor. Bu egzersizler bugün doğum ya da başka nedenlerle idar kaçırma problemi yaşayan kadınların idrarı tutmayı ya da bırakmayı sağlayan pelvik taban kaslarını güçlendirmesi amacıyla da kullanılıyor.



Faydaları

• Cinsel hayatı olumlu etkiliyor.

• Vajinal bölgedeki kontrolün ve kendinize güveninizin artmasını sağlıyor.

• Genital bölgedeki kan dolaşımı artıyor, bu da cinsel isteği kamçılıyor. Daha güçlü orgazmlar yaşamanızı sağlıyor.

• Vajinal sarkmaları önlediği gibi idrar kaçırma sorununu da çözüyor.

• Daha güçlü ve zevk veren orgazmlar yaşamayı sağlıyor.

• İlk kez cinsel ilişki yaşayacak kızların bu egzersizleri uygulaması deneyimlerini kolaylaştırıyor.



Nasıl, ne kadar sıklıkla?

Egzersizlere başlamadan önce hangi kas gruplarınızı çalıştırmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bunu keşfetmek için vajinanızın içine işaret ve orta parmaklarınızı yerleştirin ve parmaklarınızı sıkıştırmaya çalışın. Bu sırada çalışan kaslarınız Kegel egzersizleri esnasında çalıştıracağınız kaslardır.



Kegel egzersizlerini evde, iş yerinde, yolda, kısacası her yerde uygulayabilirsiniz! Her birim egzersiz esnasında pelvis tabanı kaslarınızı 3-10 saniye süreyle kasın ve bu kadar bir süre ara verin. Bunu arka arkaya 5-10 kez uygulayın. Unutmamanız gereken egzersizlerde aşırıya kaçmamak ve idrar yaparken bu egzersizleri uygulamamak.