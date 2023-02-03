Konumuz Seks

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Seks, hala hakkında az konuşulan bir konu.‘Ön sevişmeniz ne kadar sürüyor?’,‘Hiç seks oyuncağı kullandınız mı?’ gibi sorular sorulamıyor, sorulsa da verilen yanıtlar her zaman doğru olmayabiliyor. Hal böyle olunca, iş cinsellik araştırmalarına düşüyor. Biz de elele.com.tr’de bir cinsellik anketi yayınladık ve tam 14.500 kadın anketimizi yanıtladı. İşte sonuçlar ve CİSED Başkanı Psikoterapist Cem Keçe’nin değerlendirmeleri...

İlk cinsel ilişkinizi yaşadığınızda kaç yaşındaydınız?

18’den küçük %36

19-25 yaş arası %50

26-30 yaş arası %11

30 üstü %3



Anket sonuçları ilk cinsel birliktelik yaşının ve korunmasız ilişkiye girme oranının hem erkeklerde hem de kadınlarda her geçen gün düştüğünü gösteriyor. Psikoterapist Cem Keçe, burada dikkat edilmesi gereken konunun cinsel eğitim olduğuna dikkat çekiyor ve anaokulundan itibaren eğitim verilmesinin önemini vurguluyor. Çünkü gençlerin kulaktan dolma bilgilerle cinselliğe adım atmalarını engellemenin yolu, doğru ve sağlıklı bilgilere sahip olmaları.



Şimdiye kadar kaç partneriniz oldu?

0 %17

1 %40

2-3 %23

4 kişiden fazla %20



Cinsel eğitim verilmemesi, cinselliğin hem bastırılıp hem de kışkırtılması cinsel ilişki yaşanan partner sayısının artmasına yol açabiliyor. Cem Keçe, burada dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlatıyor: “Partner sayısı arttıkça başta Aids olmak üzere onlarca cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalanma riski de artıyor. En önemli bulaşma yolu, cinsel temas ve korunmasız cinsel ilişki... Bulaşma için hastalığı olan kişiyle tek bir cinsel temas bile yeterli olabiliyor ve cinsel ilişki sayısı arttıkça bulaşma riski de artıyor.”



Ne kadar sıklıkla cinsel ilişki yaşıyorsunuz?

15 günde 1 %35

Haftada 1 %13

Haftada 2 %19

Haftada 3’ten fazla %33



Seks yapma sıklığı, her birey ve çift için değişiklik gösterebiliyor. Cem Keçe, “Cinsel ilişki yaşamak, çiftlerin isteğine ve arzusuna bağlı. Bu yüzden çıkan da olağan bir sonuç” diyerek değerlendiriyor anket sonucunu...

