‘Bu sene evlenmeliyim’ diye evrene yolladığım mesajlar bir işe yaramadı.
Şimdi sakın ayyyyy görücü
usulü çok banal, çok saçma
demeyin kör buluşma
muhabbetine. Aslında
çoğumuz hayatımızda en
az bir kez, bir kör buluşmaya kurban
gidebiliyoruz. Malum internetin
günden güne yaygınlaşması sayesinde
Facebook’ta arkadaşınızın arkadaşı sizi
beğenir ve arkadaşlarınız harikulade bir
organizasyon ile size kör buluşmanızı
ayarlamış olur. Şimdi bir kör
buluşmada karşınıza neler çıkacak ve
nelere dikkat etmeniz gerektiğine biraz
değinelim (Çok ciddi bir meseleden
bahsediyorum sanki değinelim
falan, duyan da CERN deneyinin
ayrıntılarını yazacağım zanneder).