Kör buluşmalar

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‘Bu sene evlenmeliyim’ diye evrene yolladığım mesajlar bir işe yaramadı.

Şimdi sakın ayyyyy görücü usulü çok banal, çok saçma demeyin kör buluşma muhabbetine. Aslında çoğumuz hayatımızda en az bir kez, bir kör buluşmaya kurban gidebiliyoruz. Malum internetin günden güne yaygınlaşması sayesinde Facebook’ta arkadaşınızın arkadaşı sizi beğenir ve arkadaşlarınız harikulade bir organizasyon ile size kör buluşmanızı ayarlamış olur. Şimdi bir kör buluşmada karşınıza neler çıkacak ve nelere dikkat etmeniz gerektiğine biraz değinelim (Çok ciddi bir meseleden bahsediyorum sanki değinelim falan, duyan da CERN deneyinin ayrıntılarını yazacağım zanneder).



