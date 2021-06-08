Küçük bir mola: Neredeyse orgazm!

YAZI: BARAN ALIŞKAN

Akrep ve yelkovan birbirini kovalarken saatlerimiz yolculuk için bizi istasyona gitmemiz için sessizce uyarıyor. Tik-tak! Yolcular ilk kez çıkmadığı bu yolda ilk günkü heyecanla kompartımanına yerleşiyor. Tik-tak! Başlangıç noktasında son hazırlıklar tamamlanıyor. Tik-tak! Görevli düdüğünü duyuyor ve yüksek hızlı bir yolculukta nihai hedefe doğru yol almaya başlıyoruz. Tik-tak! Bu andan itibaren saatin, güzergahın ve varış noktasının pek bir önemi yok. Çünkü bu yolculukta her istasyon bizim için varış noktası. Seksi, yüksek hızlı bir tren yolculuğu olarak kabul ediyor ve yolda olmanın tüm keyfini her hücremizde yaşıyoruz. Tik-tak!

YOL HARİTASI

Baş başa çıkılan bu yolculuğun en büyük motivasyonu maksimum keyif ve nihai sonucu tarafların orgazma ulaşması. Bu bilindik son, tarihin başından bu yana benzer kurallar ve aynı eylemlerle gerçekleşiyor. Monotonluğa yüz tutmuş bu güzergahı ise yeniden şekillendirmek ve zevki

maksimuma çıkartmak için yeni rotalar çizmek mümkün. Arzularla sarılmış iki bedenin bir araya gelişini takip eden bu güzergaha ‘neredeyse’ kavramını ekleyerek yeni bir rota çiziyoruz. Orgazma ulaşırken, sonu neredeyse gerçekleştirerek orgazmı tamamlanamayan ve yarım kalan bir hikayeye dönüştürüyoruz. ‘Ruined orgasm’ olarak isimlendirilen bu kavrama biz bu satırlarda ‘neredeyse orgazm’ diyeceğiz. Bu kavram, bir zevki parçalara bölme ve keyfi uzatma yöntemi olarak radarımıza giriyor. Orgazmı bir sonuçtan ziyade defalarca deneyimlenecek mutlu bir sona dönüştürüyor. Bu sözlerle ilginizi çektiğimizi düşünüyoruz. Dikkatinizi dağıtacak telefonu sessize alın, oturuşunuzu düzeltin ve dış dünyayla ilişkinizi bir süreliğine kesin. Şimdi, bu yolculuğun muhtemel güzergahını birlikte çizeceğiz…

HER DURAKTA MUTLULUK

Birbirinin çekim alanına girmiş iki beden, coşkun ırmaklar gibi çağlaya dursun ilişkilerini tekdüzelikten çıkarmaya karar verdiği anda öncelikle isteklerini özgürce paylaşarak başlamalı.

Neredeyse orgazmı gündemine alan çift, karşılıklı onay aldıktan ve karar verdikten hemen sonra alışılagelmiş orgazm yolculuğunun tanıdığı kısıtlı zevki bir üst seviyeye çıkarmak için anlaşabilir. Dolu dizgin orgazm yolculuğunda uyarılan beden; eylemi durdurma, geri çekilme ya da tempoyu düşürme yöntemiyle durdurulacak. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ise kasılmalar ve sonuca az bir süre kala durabilmeyi başarmak. Bu sayede orgazma beş kala gerçekleşen kasılmalar ve doruk noktasındaki duygular neredeyse orgazmı yaşayacak ama nihai sonuca ulaşamadığı için mutlak doyumu yaşayamayacak. Tabii kilit noktanın partneri tanımak olduğunu ve bu sırada daha iyi tanıma şansı yakalayacağımızı da belirtmeliyiz. Ardından yeniden kaldığınız yerden devam ederek bir sonraki durakta aynı formülü farklı yöntemlerle uygulayabilirsiniz. Hatırlarsanız bu yolculukta her durağın bir varış noktası olduğunu baştan söylemiştik. Yola devam ediyoruz.

ZİRVELERDE YOLCULUK

Tamamlanmayan orgazm ile geç tanışan bir kadın, partneriyle ‘ruined orgasm’ kavramını ilk keşfettiklerinde alışmakta zorluk çektiklerini ifade ediyor. Partnerinin orgazma ulaşmadan hemen önce reaksiyonlarını takip ederek zamanlamayı ayarladıklarını ve bu sayede uzun süren bir deneyim yaşadıklarını da ekliyor. Diğer tarafta 30’lu yaşlarının ortasındaki bir erkek, partneriyle ‘neredeyse orgazm’ kavramını ilişkilerinde arada sırada başvurdukları eğlenceli bir kaçış noktası olarak belirlemişler. İki tarafın da uyguladığı bu kaçışta, o an kontrolü elinde tutan tarafın kontrolcü bir tavırla eylemi sürdürdüğünü söylüyor. Bu kontrolcü tavrın eğlenceyi arttırdığını ama yalnızca o anla sınırladıklarını belirtiyor. Bu sayede birlikte geçirdikleri zamanı genişlettiklerini de notlarımız arasına ekliyoruz. 20’li yaşlarının ortasındaki bir diğer kadın ise partneriyle uyguladıkları bu zevki bölümlere ayrıma eylemi konusunda kararsız. Sınırlarda dans eden ‘neredeyse orgazm’ın bazen yorucu olduğunu belirtiyor. Doruğa ulaşmaya yakın bedeninde yaşananların bir sonuca bağlanmaması çoğu zaman keyif verse de bazı zamanlarda sonuca ulaşamamanın hüznünü yaşadığını ekliyor. Bu noktada tarafların güvenli bir kelimeyle orgazma giden yolda molayı sonlandırması elbette mümkün. Sonuçta karşılıklı sevginin ilan edildiği bu özel anlarda kimse mutsuz olmak istemez, değil mi?

Eylemi erotikleştirmek üzerine kurulu neredeyse orgazm, klasikleşen aksiyonları ve monotonlaşan özel anları kurtarmayı amaçlıyor. Mumlarla süslenmiş loş bir oda, hafif sesli jazz müzik, tercihe göre role play ya da tamamen eyleme odaklanılmış çabasız bir gece. Partnerler, seksi ve birbirini arzu edilebilir kılmak adına birçok farklı yönteme başvuruyor. Zevk için yeni yöntemler keşfetmek de mutlaka sevdaya dahil. Aramızda yeniliklere mesafeli duranlar varsa biraz eğlenmenin kimseye zararı olmaz diyerek küçük bir dost tavsiyesinde bulunuyoruz. Yine de ‘neredeyse orgazmı çekici kılan nedir?’ sorusunu görmezden gelmiyoruz. Tamamlanmayan eylemlerin, yarım kalmış hikayelerin ve hiç yaşanmamış hayallerin çekiciliğini öne sürüyor ve küçük bir tebessümle teorimizi tamamlıyoruz. Kavuşamadığınız büyük aşk ne kadar çekiciydi değil mi? Peki, pes ettiğiniz o girişimi hatırladınız mı? Evet, çok iyi bir fikirdi ve bugün çok başarılı olabilirdi. Diğer taraftaysa elde ettiğiniz ya da kolayca ulaştığınız hedefleri düşünelim… Bazı şeylerin yokluğunu yaşamak kıymet bilmek konusunda hayli etkili değil mi?

TAMAMLANMAYANIN CAZİBESİ

Biraz soluklanalım ve geçmişe yolculuk yapalım… Henüz geçen hafta sonu uykunun en tatlı yerinde çalan alarm bütün huzurunu kaçırmış olmalı. Dizinin en heyecanlı yerinde çalan kapı da bütün havayı bozmuştu. Tıpkı bunlar gibi bulutlarda süzüleceğiniz bir orgazma bir kala çalan telefonun da aynı etkiyi yaratmış olması muhtemel. Belki de zevkin doruk noktalarında dışarıdan gelen bir kavga sesi ya da bebek ağlaması tüm konsantrasyonu bozmuştur. İlk bakışta tamamlanamayan orgazma benzese de bu ihtimallerden hiçbiri başarılı bir örnek değil. Hatta gidiş yolundan puan alması bile imkansız yanıtlar. Çünkü bahsettiğimiz ‘neredeyse orgazm’, kontrollü bir mola ve bağlamdan kopmayan bir ‘durma’ eylemi. Tam konsantrasyon ve kontrolü elinde tutan iyi bir takım arkadaşıyla neredeyse orgazm da muhteşem sezon finali de şüphesiz mümkün. Dilerseniz bunu düşük bütçeli bir taht oyununa bile çevirebilirsiniz. Hatırlayın, fenomen dizi Game of Thrones’ta demir taht üzerinde herkes hak talep ediyor ve kendi krallığını ilan ediyordu. Yatak odasını demir tahta, sözde hükümdarlığı da birbirinize vermek kulağa hiç fena gelmiyor. Jon Snow ya da ejderhalarıyla ünlü Daenerys Targeryan olmak işte bu kadar basit. Tıpkı bu ikili gibi aşk hikayeniz sekiz sezon sürecek bir başyapıta dönüşebilir. Denemesi bedava!

SON DURAK

Akrep yelkovanı kovalamaya ve durakları geride bırakmaya devam ederken ani bir frenle yolculuğa ara veriyoruz. Tik-tak! Yola ve yolculuğa dair tüm rehberliği tamamladıktan sonra makinistiniz olarak bu hayali trene ve size veda ediyoruz. Tiktak! Bu yolculuğun tamamen size özel kurallarla hazırlandığı ve güzergahı sizin ellerinizde olduğunu yeniden hatırlatıyoruz. Tik-tak! Zevkli ve sınırlarda seyreden bu yolculukta karşılıklı mutluluğun önemini ise tekrar hatırlatıyoruz. Tik-tak! Saatimize tekrar baktığımızdaysa bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi görüyoruz. Tik-tak! Kompartıman perdelerini usulca indirdiğinizde biz çok uzaklarda başka satırlarda sizi bekliyor olacağız. Tik-tak! Şu andan itibaren zamanı ve sizi akışına bırakıyoruz. Tik-tak! Keyifli yolculuklar, tabii neredeyse!