Mastürbasyon, genel olarak toplumumuzda tabu olan ve pek de sık olarak konuşulmayan konuların başında gelmektedir.

Konu erkek bedeni ve sağlığı olduğunda normal olarak kabul edilebilen mastürbasyon, kadınlar için gündeme geldiğinde çok daha derinden ve sessiz olarak yaşanmaya başlanıyor. Oysa insan bedeninin ihtiyaçları arasında yer alan mastürbasyonun kadınlar için de çok doğal bir süreç olduğu unutulmamalıdır.



Mastürbasyon nedir?

Mastürbasyon, cinsel davranışın hayal kurmak sureti ile zihinde yaşanması, elle, yabancı bir cisimle ya da sürtünerek boşalmanın sağlanması durumuna verilen isimdir. Dışarıdan çok fazla yadırganan ve eleştirilen bir durum olsa da dünyada mastürbasyon yapma sıklığı oldukça yüksektir. Erkeklerin hemen hemen tamamında yapıldığı görülen mastürbasyonun, kadınların 4/3’lük bir bölümünde hayatlarında en az bir kere gerçekleştirdiği bilinmektedir. Latince elle rahatsız etmek anlamına gelen mastürbasyon, genç kızların yapmaktan korktuğu eylemler arasında yer almaktadır.



Kızlarda mastürbasyon nasıl gerçekleştirilir?

Kızlık zarının hala tabu olduğu ülkelerde evlenmemiş ve henüz bir cinsel ilişki yaşamamış genç kızların kendilerini bu zevkten mahrum etmeleri doğal olarak sayılmaktadır. Oysa oldukça küçük yaşlardan itibaren zaten insan bedeni kendini bu aktiviteye hazırlar. Kızlarda mastürbasyon oldukça dikkat çeken konuların başında gelmektedir. Evlenmeden önce herhangi bir cinsel beraberlik yaşamak istemeyen genç kızların nasıl mastürbasyon yapmaları gerektiğini öğrenmeleri istenmeyen kazaların da önüne geçecektir. Kızlarda mastürbasyon yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kızlık zarına zarar vermemek olacaktır. Hiç cinsel bir birliktelik yaşamamış olan bakire bir kızın, kızlık zarına vermemek adına klitorisiyle oynaması gerekiyor. Küçük dudakların üst birleşim bölgesinde bulunan ve dokunulduğunda ele gelen klitoris genç kızların boşalmasını sağlayacak yerlerin başında geliyor. Genç kızların kızlık zarlarına zarar vermeden boşalmayı sağlayacak üç yöntemi mevcut.



• Klitoris ile ritmik bir şekilde oynamak

• Klitorise yastık gibi hafif oranda sert bir nesne ile hafif bir baskı uygulamak

• Banyoda o bölgeye basınçlı su tutmak.



Bu yöntemler kızlarda mastürbasyon tekniklerinin başında gelmektedir. Sonuç olarak bakarsan vajina içine parmak ya da herhangi bir cisim sokulmadığı takdirde kızlarda mastürbasyon hiçbir şekilde kızlık zarına zarar vermemektedir.



Kadınlarda mastürbasyon nasıl gerçekleşir?

Kadınların cinsel ilişki ile mi yoksa mastürbasyon ile mi çok daha rahat boşalabildikleri hala tartışma konusudur. Boşalmanın bilimsel kaynaklarda iki başlık altında incelendiği bilinmektedir. Klitoral boşalma ve vajinal boşalma olarak ele alınan bu başlıklar benzerlikler içerse de aynı oranda farklılıklara da sahip. Klitoral boşalmada klitorise uygulanan baskı ile kısa sürede boşalmak mümkünken vajinal boşalma penisin kadın vücuduna girip çıkarken uyguladığı baskı ile gerçekleşiyor.



Klitoral boşalma ve vajinal boşalma fizyolojik olarak eş değerde olsa da duygusal anlamda hissedilen ve elde edilen haz birbirinden oldukça farklı. Vajinal boşalmada kadın ve erkek vücudu bir olmak ve tamamlanmak sureti ile bir etkileşime giriyor. Bu da cinsellikten alınan hazzın üst noktalara ulaşmasını sağlıyor. Boşalma ve orgazm olma için gerekli olan uygun partner, uygun zaman, uygun mekân, uygun yoğunlukta meydana gelen uyarılma, uygun sürede uyarılma ve uygun taleplerde bulunma gibi ele alınan 6U kuralı kadınların sağlıklı bir cinsel yaşaması için en önemli faktörler arasında yer alıyor.



Mastürbasyonun kişinin kendi bedenini tanıması ile ilgili bir durum olduğu düşünüldüğünde kadınların mastürbasyon ile neden daha rahat boşaldıklarının da sorusu verilmiş oluyor. Kadının kendi vücudunu ve zevk noktalarını tanıyor olması yaşadığı cinsel ilişkide partnerini doğru olarak yönlendirerek kısa sürede tatmine ulaşmasını kolaylaştırıyor.