Mutlu çiftlerin yatak sırları

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Cinsel anlamda birbirlerine bağlı olan çiftler daha şefkatli, affedici, romantik, hassas oluyor; daha az yalnız, daha az keyifsiz ve daha az şüpheci hissediyor.

Yaprak Çetinkaya/Formsanté



Bir kadın, bir erkek ve bir ilişki… Dışarıdan bakınca hepsi birbirine benzer görünüyor. Oysa yaklaştıkça işin rengi değişiyor. Belki aynı restoranlara gidiyorlar, aynı filmleri izliyorlar, aynı mağazalardan alışveriş yapıyorlar, benzer işlerde çalışıyorlar yani “Aradaki 7 farkı bulun” türü bir bulmacaya örnek olabilecek kadar benzer fotoğraflar veriyorlar. Ancak bazen işin özünde, en gizli kapaklı yerinde çok büyük farklar yatıyor. Bir çift seks hayatında birbirlerini göklere uçururken, diğeri vasat ile yetiniyor, bir başkası ise kaç gündür sevişmediğinin çetelesini tutarken aylar geçiyor. Göklere uçmayı kim istemez? Ama bir yerde bir yanlış yapılıyor ve ipin ucu kaçıveriyor. Mutlu çiftlerin neyi farklı yaptığını araştırdık, çeşitli araştırmalardan bilgiler derledik. “Bir şeyler yapmalıyım ama ne?” diyorsanız aradığınız ipuçları burada…



Bir düzenleri var

“Akışa bırakmak” son zamanların gözde önerilerinden… Ama iş seks olunca bazen akışa bırakmak o kadar da doğru olmuyor. Yoğun iş temposu, çocuklar, hayatın diğer zorlukları derken bir de bakıyorsunuz ki o akış aylar sürmüş. Oysa mutlu çiftler her gün değil ama belirli bir düzende sevişiyor. Cinsel birliktelik çiftlerin yakınlaşmasını sağlıyor ve cinsellik olmadığında da tam tersine uzaklaşma başlıyor. Özellikle erkekler partnerleri ile yakın hissedebilmek için sekse daha çok ihtiyaç duyuyor. “Haftada kaç defa?” sorusuna takılmayın, ikinizi de mutlu edecek bir sayıda birleşin.



Dokunuyorlar

Mutlu çiftler birbirlerine sadece yatakta değil, her zaman dokunuyor. Bunun mutlaka seksi bir dokunuş olması gerekmiyor. Ama bazen de masum bir dokunuş işi bambaşka yerlere taşıyabiliyor. Böyle başlayan bir seks çok daha doğal ve tatmin edici oluyor. Gün içindeki küçük dokunuşlar adeta bir ön sevişme etkisi yaratıp sizi gece yaşanacak bir sevişmeye de daha güzel hazırlıyor.



