Mutlu cinselliğin sırları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sorunsuz bir cinsel hayat için bunlara dikkat edin…

Dokunmak şart

Uzun yıllar evli ya da beraber olan ve düzenli cinsel ilişki yaşayan çiftlerde bile tarafların birbirlerine yeterince şefkat göstermemesi sorunlara neden olabiliyor. Çiftin yatak odası dışında birbirlerine dokunmamaları, birbirlerini öpmemeleri, yıllardır yaşadıkları, paylaştıkları hakkında konuşamamaları, hoşlarına giden ya da gitmeyen şeyleri ifade etmemeleri birbirinden uzaklaştırıp birçok cinsel sorunla başbaşa kalmalarına sebep olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar cinsel ilişkinin temelinin güven olduğunu ve eşler arasında güvenin sağlanmasının bir yolunun da çiftin birbirine sık sık şefkatle dokunmak olabileceğini belirtiyor.



Güvensiz olmaz

Mutlu bir cinsel hayatın temeli çiftler arasındaki romantik duygular kadar karşılıklı güvene de dayanıyor. Güven eksikliği kadınlarda başta vajinismus olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluğuna sebep olabiliyor. Cinsel terapist Alev Yıldırım, araştırmalara göre cinsel işlev bozukluğunun Türk toplumunda kadınların yüzde 30-60’ında yaşam boyunca en az bir kez yüz yüze gelinen bir sorun olduğunu belirtiyor.



Önyargılardan uzaklaşın

Toplumumuzun genelinde cinselliğin ve cinsel ilişkinin katı kuralları olan ayıp, günah ve yasaklarla dolu bir konu ve yaşantı olarak kabul edilmesi, kişilerin bu önyargılarla yanlışları doğru belleyerek büyümesine sebep oluyor. Bu yargılar, cinsellikle ilgili konuların merak edilip araştırılmasını dolayısıyla doğru bilginin bulup benimsemesini önemli ölçüde engelliyor.



Ön sevişmenin süresi önemli

Uzmanlar özellikle vajinismus gibi korku ve çekinceden kaynaklanan cinsel bozuklukların atlatılmasında ön sevişme süresini uzatmanın olumlu etkisi olabileceğini söylüyor. Karşılıklı saygı, güven, dürüstlük, açık iletişim ve paylaşım başta vajinismus olmak üzere birçok cinsel sorunun çözümü için önemli.



Cinselliğe dair kararlar birlikte alınmalı

İki tarafın da birbirlerinin mahremiyetlerine saygı göstermesi ve birbirlerini istemedikleri cinsel davranışları kabul etmemeleri gerekiyor. Oral sevişme, fanteziler, cinsel oyuncaklar kullanmak gibi kararların birlikte alınması gerekiyor. Aksi halde uzmanlar çift arasında önemli bir güven sorunu belireceğinin altını çiziyor.